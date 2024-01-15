Житель Свердловской области силой забрал дочь у бабушки с дедушкой спустя 10 лет

10 лет назад у свердловчанина умерла жена. Свою трехмесячную на тот момент дочку он оставил теще и тестю, которые живут в деревне. Все эти годы он с ребенком не общался, однако в какой-то момент он появился и забрал ее в Екатеринбург, рассказали в Telegram-канале SHOT.