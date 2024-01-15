Житель Свердловской области силой забрал дочь у бабушки с дедушкой спустя 10 лет

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
10 лет назад у свердловчанина умерла жена. Свою трехмесячную на тот момент дочку он оставил теще и тестю, которые живут в деревне. Все эти годы он с ребенком не общался, однако в какой-то момент он появился и забрал ее в Екатеринбург, рассказали в Telegram-канале SHOT.
Через месяц после этого девочка прислала дедушке сообщение о том, что в городе ее избивают и не пускают в деревню. Пенсионеры обратились к свердловским властям за помощью. Как оказалось, девочка теперь живет с отцом, а также с его сожительницей и ее дочерью.
Чиновники в результате проверки нарушений не усмотрели. Однако бабушка с дедушкой намерены обратиться в опеку, чтобы им разрешили видеться с внучкой.
Напомним, 30 декабря 2023 года в Екатеринбурге мужчина избил в квартире годовалую дочку, а затем выкинул ее в сугроб. В отношении него возбудили уголовное дело, а также горожанин сейчас находится под стражей.