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Updated Сегодня, 05:09

Мужчина в Свердловской области забрал дочь у тестя и тещи через 10 лет

Житель Свердловской области силой забрал дочь у бабушки с дедушкой спустя 10 лет

15 января 2024, 05:09
Фото: Midjourney

Мужчина в Свердловской области забрал дочь у тестя и тещи через 10 лет

В Свердловской области местный житель спустя 10 лет забрал свою дочь у бабушки и дедушки, с которыми она жила все это время.

10 лет назад у свердловчанина умерла жена. Свою трехмесячную на тот момент дочку он оставил теще и тестю, которые живут в деревне. Все эти годы он с ребенком не общался, однако в какой-то момент он появился и забрал ее в Екатеринбург, рассказали в Telegram-канале SHOT.

Через месяц после этого девочка прислала дедушке сообщение о том, что в городе ее избивают и не пускают в деревню. Пенсионеры обратились к свердловским властям за помощью. Как оказалось, девочка теперь живет с отцом, а также с его сожительницей и ее дочерью.

Чиновники в результате проверки нарушений не усмотрели. Однако бабушка с дедушкой намерены обратиться в опеку, чтобы им разрешили видеться с внучкой.

Напомним, 30 декабря 2023 года в Екатеринбурге мужчина избил в квартире годовалую дочку, а затем выкинул ее в сугроб. В отношении него возбудили уголовное дело, а также горожанин сейчас находится под стражей.

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