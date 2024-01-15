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Published Сегодня, 13:39

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Updated Сегодня, 13:41

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на угрозы из-за гибели дочери в сугробе

Жители Екатеринбурга обвиняют мать в смерти ребенка в сугробе

15 января 2024, 13:39
Фото: 1MI

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на угрозы из-за гибели дочери в сугробе

Жительница Екатеринбурга Ксения, дочь которой выбросил из окна супруг Илья, пожаловалась на поступающие угрозы. Их ей присылают свердловчане.

Люди пишут ей, что это она виновата в смерти малышки. Сама же мать говорит, что ей очень плохо. Она пытается не обращать внимания на нападки со стороны горожан.

Напомним, что ребенка похоронили неделю назад. 20 декабря малышку выбросил из окна родной отец. Сделал это он после ссоры с женой. Труп годовалого ребенка был найден через несколько дней. Злоумышленник находится в СИЗО. Перед тем, как выбросить дочь, он ее побил.

Мать Ксения проходит потерпевшей в данном деле. Ее регулярно вызывают следователи на допросы.

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