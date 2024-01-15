Жители Екатеринбурга обвиняют мать в смерти ребенка в сугробе

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Люди пишут ей, что это она виновата в смерти малышки. Сама же мать говорит, что ей очень плохо. Она пытается не обращать внимания на нападки со стороны горожан.
Напомним, что ребенка похоронили неделю назад. 20 декабря малышку выбросил из окна родной отец. Сделал это он после ссоры с женой. Труп годовалого ребенка был найден через несколько дней. Злоумышленник находится в СИЗО. Перед тем, как выбросить дочь, он ее побил.
Мать Ксения проходит потерпевшей в данном деле. Ее регулярно вызывают следователи на допросы.