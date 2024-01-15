Жители Заречного остались без отопления. Их эвакуировали

ЧП произошло на теплосетях. В многоэтажных домах тепло вскоре вернули, а в частных домах еще были проблемы. 14 января жителей частного сектора привезли в пункт обогрева, который оборудовали в школе No2, на автобусе, рассказал мэр Заречного Андрей Захарцев в своем Telegram-канале.