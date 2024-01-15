Жители Заречного остались без отопления. Их эвакуировали

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:53
ЧП произошло на теплосетях. В многоэтажных домах тепло вскоре вернули, а в частных домах еще были проблемы. 14 января жителей частного сектора привезли в пункт обогрева, который оборудовали в школе No2, на автобусе, рассказал мэр Заречного Андрей Захарцев в своем Telegram-канале.
Спустя некоторое время Захарцев объявил, что на устранение аварийности привлекли сотрудников организаций «Теплоцентраль» и «Акватех» для того, чтобы согреть вводы в дома. Поздно вечером глава города сообщил, что в 18 домах тепло возобновилось.
Напомним, в Свердловской области в поселках Зеленый Лог и Курганово у некоторых местных жителей отключили свет. Также у них пропало теплоснабжение.