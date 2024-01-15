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Жителей Заречного эвакуировали после коммунальной аварии

Жители Заречного остались без отопления. Их эвакуировали

15 января 2024, 05:53
Фото: 1MI

Жителей Заречного эвакуировали после коммунальной аварии

В Заречном случилась коммунальная авария, из-за чего жители некоторых районов остались без отопления. ЧП случилось 13 января 2024 года.

ЧП произошло на теплосетях. В многоэтажных домах тепло вскоре вернули, а в частных домах еще были проблемы. 14 января жителей частного сектора привезли в пункт обогрева, который оборудовали в школе No2, на автобусе, рассказал мэр Заречного Андрей Захарцев в своем Telegram-канале.

Спустя некоторое время Захарцев объявил, что на устранение аварийности привлекли сотрудников организаций «Теплоцентраль» и «Акватех» для того, чтобы согреть вводы в дома. Поздно вечером глава города сообщил, что в 18 домах тепло возобновилось.

Напомним, в Свердловской области в поселках Зеленый Лог и Курганово у некоторых местных жителей отключили свет. Также у них пропало теплоснабжение.

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#Отопление#Теплосети#ЧП#Жители#Заречный#Коммунальная авария#Тепло#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Горожане#Инцидент#Частные дома
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