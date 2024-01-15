Жительница Лесного выпрыгнула из окна и разбилась. Она спасалась от пожара

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Следственный комитет проводит проверку, пишет телеграм-канал «В Лесном». Первое время после падения она была жива и кричала о помощи. В результате падения, как стало известно потом, женщина получила открытую травму головы. Она скончалась на месте ЧП.
Пострадал еще один хозяин квартиры и соседка, проживающая на два этажа выше от очага пожара. Их госпитализировали.
Тело умершей было направлено на экспертизу. Сейчас опрашиваются очевидцы, проводится экспертиза.
Предварительно известно, что пожар произошел из-за неисправности электроприбора и его неправильного использования.
Ранее сообщалось, что пенсионер заживо сгорел в садовом доме в Горноуральском ГО.