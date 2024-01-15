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Жительница Лесного бежала от пожара и выпрыгнула в окно

Жительница Лесного выпрыгнула из окна и разбилась. Она спасалась от пожара

15 января 2024, 10:59
Фото: 1MI

Жительница Лесного бежала от пожара и выпрыгнула в окно

В Лесном 14 января во время пожара разбилась женщина. Ей был 51 год. Спасаясь от огня, она выпрыгнула из окна.

Следственный комитет проводит проверку, пишет телеграм-канал «В Лесном». Первое время после падения она была жива и кричала о помощи. В результате падения, как стало известно потом, женщина получила открытую травму головы. Она скончалась на месте ЧП.

Пострадал еще один хозяин квартиры и соседка, проживающая на два этажа выше от очага пожара. Их госпитализировали.

Тело умершей было направлено на экспертизу. Сейчас опрашиваются очевидцы, проводится экспертиза.

Предварительно известно, что пожар произошел из-за неисправности электроприбора и его неправильного использования.

Ранее сообщалось, что пенсионер заживо сгорел в садовом доме в Горноуральском ГО.

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