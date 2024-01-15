Жительница Нижнего Тагила похитила деньги с чужой банковской карты

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
О произошедшем рассказала хозяйка банковской карты. Она отметила, что похитительница засветилась на записях камер видеонаблюдения. Об этом сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Данная особа решила два раза оплатить с одной из карт и успешно потратила 1500 рублей. Вроде бы вы скажете и не деньги, но факт кражи, а именно так трактует наш закон, налицо, — пожаловалась тагильчанка.
Теперь пострадавшая ищет людей, которые узнают по записи видеокамер злоумышленницу. Если женщина сама не свяжется с владелицей карты, то она намерена пожаловаться в полицию.
Напомним, что трата денег с чужой карты карается по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ. За это грозит до шести лет тюрьмы.
Ранее женщина с внуком в Екатеринбурге купила продукты с чужой карты на 10 тысяч рублей.