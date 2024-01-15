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Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

В Нижнем Тагиле ищут женщину, которая расплатилась чужой банковской картой

Жительница Нижнего Тагила похитила деньги с чужой банковской карты

15 января 2024, 12:42
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле ищут женщину, которая расплатилась чужой банковской картой

В Нижнем Тагиле женщина подобрала банковскую карту и расплатилась ей. Это произошло 14 января около магазина «Мир Авто» на улице Победы.

О произошедшем рассказала хозяйка банковской карты. Она отметила, что похитительница засветилась на записях камер видеонаблюдения. Об этом сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Данная особа решила два раза оплатить с одной из карт и успешно потратила 1500 рублей. Вроде бы вы скажете и не деньги, но факт кражи, а именно так трактует наш закон, налицо, — пожаловалась тагильчанка.

Теперь пострадавшая ищет людей, которые узнают по записи видеокамер злоумышленницу. Если женщина сама не свяжется с владелицей карты, то она намерена пожаловаться в полицию.

Напомним, что трата денег с чужой карты карается по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ. За это грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее женщина с внуком в Екатеринбурге купила продукты с чужой карты на 10 тысяч рублей.

Слесарь в Екатеринбурге подозревается в краже банковской карты
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#Происшествия#Нижний Тагил#Кража#Банковская карта#Хищение#Екатеринбург#Женьги#Дарья Сорокина
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