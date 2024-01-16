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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

В селе под Нижним Тагилом снесут аварийный многоквартирный дом

Аварийный дом снесут в селе Серебрянка под Нижним Тагилом

16 января 2024, 13:04
Фото: 1MI

В селе под Нижним Тагилом снесут аварийный многоквартирный дом

Снос многоквартирного аварийного дома планируется в селе Серебрянка под Нижним Тагилом. Постановление за подписью и. о. главы города Вячеслава Горячкина опубликовано на официальном сайте.

Здание, подлежащее демонтажу, находится на улице Первомайской, № 25. В скором времени на сайте госзакупок появится тендер на снос дома и утилизацию мусора после проведения работ.

Далее кадастровый инженер составит акт обследования, который докажет, что объект недвижимости больше не существует. Предоставить документ необходимо в администрацию города, а именно в управление муниципального имущества. Контроль за исполнением постановления назначен на 1 декабря 2024 года.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле было объявлено о сносе многоквартирного аварийного дома на Тагилстрое, который находится на улице Землячки, 6.

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