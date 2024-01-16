Аварийный дом снесут в селе Серебрянка под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Здание, подлежащее демонтажу, находится на улице Первомайской, № 25. В скором времени на сайте госзакупок появится тендер на снос дома и утилизацию мусора после проведения работ.
Далее кадастровый инженер составит акт обследования, который докажет, что объект недвижимости больше не существует. Предоставить документ необходимо в администрацию города, а именно в управление муниципального имущества. Контроль за исполнением постановления назначен на 1 декабря 2024 года.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле было объявлено о сносе многоквартирного аварийного дома на Тагилстрое, который находится на улице Землячки, 6.