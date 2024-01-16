Девушка в Екатеринбурге отсудила более 100 тысяч рублей у фитнес-центра за травму

Посетительница выходила из заведения на улицу и поскользнулась на обледенелых ступеньках. Во время падения екатеринбурженка ударилась рукой. Врач центра после осмотра наложил ей повязку. Потом пострадавшая обратилась в травмпункт, где оказалось, что у нее сложный перелом, рассказали в пресс-службе Свердловского суда.