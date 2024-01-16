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Фитнес-центр в Екатеринбурге выплатит более 100 тысяч клиентке за ее травму

Девушка в Екатеринбурге отсудила более 100 тысяч рублей у фитнес-центра за травму

16 января 2024, 10:58
Фото: 1MI

Фитнес-центр в Екатеринбурге выплатит более 100 тысяч клиентке за ее травму

Жительница Екатеринбурга отсудила 103 969 рублей у собственника здания за перелом руки, который она получила после падения. Инцидент произошел в ноябре 2022 года.

Посетительница выходила из заведения на улицу и поскользнулась на обледенелых ступеньках. Во время падения екатеринбурженка ударилась рукой. Врач центра после осмотра наложил ей повязку. Потом пострадавшая обратилась в травмпункт, где оказалось, что у нее сложный перелом, рассказали в пресс-службе Свердловского суда.

Горожанке пришлось перенести операцию и ортопедическое лечение. Она обратилась в суд с исковой просьбой о компенсации морального вреда 300 тысяч рублей и возмещения расходов на лечение более 119 тысяч.

Суд, рассмотрев обращение, взыскал с компании УКЦ, которая является собственником дома, где находится фитнес-центр, более 100 тысяч.

Напомним, в Красноуральске коммунальная служба выплатит 30 тысяч рублей девушке после того, как на нее напали бездомные собаки.

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