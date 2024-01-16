Девушка в Екатеринбурге отсудила более 100 тысяч рублей у фитнес-центра за травму

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Посетительница выходила из заведения на улицу и поскользнулась на обледенелых ступеньках. Во время падения екатеринбурженка ударилась рукой. Врач центра после осмотра наложил ей повязку. Потом пострадавшая обратилась в травмпункт, где оказалось, что у нее сложный перелом, рассказали в пресс-службе Свердловского суда.
Горожанке пришлось перенести операцию и ортопедическое лечение. Она обратилась в суд с исковой просьбой о компенсации морального вреда 300 тысяч рублей и возмещения расходов на лечение более 119 тысяч.
Суд, рассмотрев обращение, взыскал с компании УКЦ, которая является собственником дома, где находится фитнес-центр, более 100 тысяч.
Напомним, в Красноуральске коммунальная служба выплатит 30 тысяч рублей девушке после того, как на нее напали бездомные собаки.