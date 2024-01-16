tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

Две школьницы в Екатеринбурге бесследно исчезли

Двух пропавших девочек ищут в Екатеринбурге

16 января 2024, 05:22
Фото: Midjourney

Две школьницы в Екатеринбурге бесследно исчезли

В Екатеринбурге бесследно пропали две девочки. Им 13 и 14 лет. Школьниц разыскивают с 15 января 2024 года.

Известно, что 13-летняя девочка была одета в пуховик, штаны темного цвета и белую обувь. Ее рост — 165 сантиметров, рассказали в отряде «Прорыв».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Прорыв»

На другой девочке были надеты джинсы, пуховик, толстовка и светлая обувь. Цвет глаз карий. Рост пропавшей екатеринбурженки 161 сантиметр.

Подростки разыскиваются волонтерами и работниками правоохранительных органов.

Напомним, 3 января 2024 года в Нижнем Тагиле исчез 10-летний школьник, имеющий проблемы со здоровьем, который проживает в Северном поселке. Вскоре после начала поисков мальчика увидела на улице его учительница.

Найден пропавший в Екатеринбурге молодой человек. Он в СИЗО
Узнать подробнее
Читайте также:
14-летнего подростка в кожаном пуховике несколько дней ищут в ЕкатеринбургеДевочку в шапке с помпоном ищут в ЕкатеринбургеМальчика в черно-желтой куртке ищут в Нижнем Тагиле. Он живет в поселке Северный
#Происшествия#Дети#Полиция#Поиск#Волонтеры#ЧП#Приметы#Пропали#Девочки#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Школьницы#Инцидент#Ориентировка
Подпишитесь
Возобновленные замеры и загрязнение рек. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:05
Женщины и зимняя рыбалка в Нижнем Тагиле: где ловить рыбу и как подготовиться
Вчера, 08:00
«У него никого нет»: волонтер из Тагила хочет поставить памятник погибшему на СВО
Вчера, 09:33
Цена на яйца снова взлетела в начале нового года в Свердловской области
Вчера, 12:15
Экоитоги недели, снова яйца, мошенники из «ФСБ» и рыбалка — дело женское
Вчера, 17:25
Мошенники пугали проверками «от ФСБ» работников компаний в Нижнем Тагиле
Вчера, 02:45