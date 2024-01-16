Двух пропавших девочек ищут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Известно, что 13-летняя девочка была одета в пуховик, штаны темного цвета и белую обувь. Ее рост — 165 сантиметров, рассказали в отряде «Прорыв».
На другой девочке были надеты джинсы, пуховик, толстовка и светлая обувь. Цвет глаз карий. Рост пропавшей екатеринбурженки 161 сантиметр.
Подростки разыскиваются волонтерами и работниками правоохранительных органов.
Напомним, 3 января 2024 года в Нижнем Тагиле исчез 10-летний школьник, имеющий проблемы со здоровьем, который проживает в Северном поселке. Вскоре после начала поисков мальчика увидела на улице его учительница.