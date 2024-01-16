ЕКАД планируют расширить до шести полос

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Разработка расширения отрезка дороги будет разработан в течение 2024 года. Вместо двух полос сделают шесть, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
По словам врио регионального Управления автодорог Владимира Оглоблина, реализованный проект поможет снизить риск дорожных аварий и образование пробок, а также увеличить скорость транспортного потока.
Известно, что во время реконструкционных работ появятся надземный пешеходный переход, а также зона для отдыха водителей, в которой оборудуют кафе и туалет.
Напомним, в Екатеринбурге разрабатывается проект по обновлению Малышевского моста из центра города в ЖБИ.