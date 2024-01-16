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Рабочие расширят ЕКАД до шести полос

ЕКАД планируют расширить до шести полос

16 января 2024, 06:00
Фото: 1MI

Рабочие расширят ЕКАД до шести полос

В Екатеринбурге участок ЕКАД планируют сделать шире до шести полос. Обновлению будет подвергнут отрезок дороги от Тюменского тракта до Режевского.

Разработка расширения отрезка дороги будет разработан в течение 2024 года. Вместо двух полос сделают шесть, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

По словам врио регионального Управления автодорог Владимира Оглоблина, реализованный проект поможет снизить риск дорожных аварий и образование пробок, а также увеличить скорость транспортного потока.

Известно, что во время реконструкционных работ появятся надземный пешеходный переход, а также зона для отдыха водителей, в которой оборудуют кафе и туалет.

Напомним, в Екатеринбурге разрабатывается проект по обновлению Малышевского моста из центра города в ЖБИ.

Пробка на ЕКАД образовалась из-за вставшего посреди дороги грузовика
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