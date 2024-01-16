Экоигры для детей и взрослых помогут сохранить природу Свердловской области

В школах и детских садах Нижнего Тагила регулярно проводят экологические занятия. Малыши учатся распознавать из каких материалов состоят окружающие вещи и почему их не стоит сразу отправлять на свалку, даже если они сломались или испортились. Ребятам постарше рассказывают о том, какую пользу могут приносить отходы, что такое рециклинг и зачем он нужен, а также какие отходы считаются опасными и что с ними нужно делать.