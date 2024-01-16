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Экоигры для детей и взрослых помогут сохранить природу Свердловской области

Экоигры для детей и взрослых помогут сохранить природу Свердловской области

16 января 2024, 07:49
Фото: tagilcity.ru
За прошедший год в Свердловской области было разработано порядка десяти экологических квестов и настольных игр не только для детей, но и для взрослых. Участниками этих активностей стали более четырех тысяч жителей региона, а сами проекты получили высокие оценки педагогов.

Презентационные мероприятия экологических активностей стартовали весной 2023 года и прошли на территории 50 школ и 30 дошкольных учреждений севера Свердловской области. В основу игровых состязаний заложены идеи сохранения природных ресурсов, раздельного сбора отходов и вторичного использования сырья. Этот цикл получил название «Защитники Земли». Каждый участник проекта получает дипломы, а победители — ценные призы. За прошедший год «Защитниками Земли» стали четыре тысячи свердловчан, половина из них — школьники.

Фото: «Рифей»

В школах и детских садах Нижнего Тагила регулярно проводят экологические занятия. Малыши учатся распознавать из каких материалов состоят окружающие вещи и почему их не стоит сразу отправлять на свалку, даже если они сломались или испортились. Ребятам постарше рассказывают о том, какую пользу могут приносить отходы, что такое рециклинг и зачем он нужен, а также какие отходы считаются опасными и что с ними нужно делать.

«Защитники Земли» определились среди юных школьников Нижнего Тагила
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Игры «Защитники Земли» для молодежи позволяют выявить уровень их знаний в вопросах обращения с твердыми коммунальными отходами, их переработкой и сортировкой. Также соревнующиеся учатся определять экологичность товаров по их маркировке.

Игровые командные соревнования дают волшебный результат. На мой взгляд — это сегодня самая эффективная форма обучения. Во время игр участники постоянно ищут ответ на вопрос: что экологично, а что — нет. И это кардинально меняет их отношение к таким простым вещам — как сбор отходов и покупка новой одежды. Они начинают задумываться, что каждый из нас может сделать для окружающей среды и это уже победа, — рассказала руководитель просветительского проекта Экодом Наталья Светлакова.
Фото: tagilcity.ru

Отметим, в 2023 году компания «Рифей» самостоятельно разработала и выпустила интерактивную книгу «Защитники Земли», в которой удалось собрать не только массу полезной информации по обращению с твердыми коммунальными отходами, но и множество увлекательных головоломок и заданий, которые рассчитаны на дошкольников и школьников.

Фото: «Рифей»

С книгой можно познакомиться в первом в Нижнем Тагиле экодоме, который открылся в парке «Народный» еще 25 декабря. Здесь благодаря мастер-классам и обучающим лекциям жители города смогут научиться осознанному отношению к потреблению и утилизации отходов, а также сдать отсортированные дома ТКО на переработку.

Уточнить график работы экодома «Народный» и записаться на бесплатное групповое занятие можно по телефону 8-982-731-14-28.

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#Общество#Нижний Тагил#Экология#Дети#Свердловская область#Школьники#Дошкольники#Молодежь#Игра#Интеллектуальная игра#Взрослые#Экологический проект#Рифей#Анастасия Имамахметова#Дошкольные учреждения
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