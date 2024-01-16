ФОМС представил новые возможности программы госгарантий

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Updated Сегодня, 08:10
Данная инициатива предусматривает повышение расходов на оказание всех видов бесплатной медицинской помощи, включая и такие виды медицинских услуг, как профосмотры, медреабилитация, терапия в стационарах, пишет РИА «Новости».
Регламентирован порядок проведения диспансеризации, увеличен срок проведения углубленной диспансеризации пациентов после перенесенного ими коронавируса. Дополнительный акцент был сделан на анализе здоровья граждан репродуктивного возраста и семей с детьми. Также вне очереди предоставляется оказание медпомощи ветеранам боевых действий. Примечательно, что в первый раз за счет средств ОМС решено организовать консультирование населения медицинским психологом для комплексной оценки здоровья.
В наступившем году можно отметить самый значительный рост субвенции за последнее пятилетие в размере 373,2 миллиарда рублей (113,6%). Относительно прошлого года на 13,3% возрос подушевой норматив финансового обеспечения территориальных программ ОМС.
Удалось скорректировать и систему расходов по направлениям и нормативам оказания медпомощи. Самая значительная прибавка в 175,4 миллиарда рублей (приблизительно 17%) выделена на первичную медико-санитарную помощь. На свыше чем 5% относительно 2023 года возросли объемы медпомощи по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях.
На предоставление медпомощи по базовой программе ОМС федеральными медицинскими организациями выделено на 13,6% больше средств, чем ранее.
По программе госгарантий в этом году планируется провести более чем 100 миллионов профосмотров и диспансеризаций застрахованных лиц, что на 15 миллионов превышает показатели прошлого года.
«Превентивная медицина позволяет не только сохранять здоровье, но и повышать качество жизни. Поэтому для нас по-прежнему одним из приоритетных направлений остается увеличение объемов профилактической медицинской помощи. Прохождение диспансеризации помогает выявлять заболевания на ранних стадиях, когда их лечение проходит более эффективно. Кроме того, профилактические осмотры позволяют оценить общее состояние здоровья застрахованного, выявить факторы риска и предотвратить возможные заболевания», — рассказал о плюсах профилактических мероприятий для здоровья нации председатель ФОМС Илья Баланин.
Кроме того, финансирование удалось нарастить по направлениям специализированной, в том числе высокотехнологичной, медпомощи, оказываемой федеральными медучреждениями по программе госгарантий. Также наблюдается рост финансирования и нормативов объема оказания помощи по профилю «Онкология» и экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). На 2024 год запланирована 10 751 процедура ЭКО, это на 27,1% превышает прошлогодние объемы.