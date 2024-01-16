ФОМС представил новые возможности программы госгарантий

«Превентивная медицина позволяет не только сохранять здоровье, но и повышать качество жизни. Поэтому для нас по-прежнему одним из приоритетных направлений остается увеличение объемов профилактической медицинской помощи. Прохождение диспансеризации помогает выявлять заболевания на ранних стадиях, когда их лечение проходит более эффективно. Кроме того, профилактические осмотры позволяют оценить общее состояние здоровья застрахованного, выявить факторы риска и предотвратить возможные заболевания», — рассказал о плюсах профилактических мероприятий для здоровья нации председатель ФОМС Илья Баланин.