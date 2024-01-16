Где погреться уральской зимой: обзор термальных комплексов Свердловской области

Условно будем считать, что двое человек едут на горячие источники из Нижнего Тагила и намерены посетить любой из комплексов — с остановкой на одну ночь или без нее. Сразу скажем, что все горячие источники — не природные, а искусственно подогреваемые. Если есть желание окунуться в настоящую минеральную воду, советуем изучить предложения Тюменской области.