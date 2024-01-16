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Published Сегодня, 12:46

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Updated Сегодня, 13:36

Где погреться уральской зимой: обзор термальных комплексов Свердловской области

Где погреться уральской зимой: обзор термальных комплексов Свердловской области

16 января 2024, 12:46
Фото: tagilcity.ru
Один из вариантов отдыха для жителей и гостей Свердловской области являются термальные источники. Нет ничего приятнее, чем в прохладную погоду окунуться в теплую воду. Чем примечательны термы на Урале, как туда добраться и сколько это будет стоить — разбирался TagilCity.ru.

Условно будем считать, что двое человек едут на горячие источники из Нижнего Тагила и намерены посетить любой из комплексов — с остановкой на одну ночь или без нее. Сразу скажем, что все горячие источники — не природные, а искусственно подогреваемые. Если есть желание окунуться в настоящую минеральную воду, советуем изучить предложения Тюменской области.

Термы «Баден-Баден» в Реже

От Нижнего Тагила дорога в Реж пролегает двумя путями — через Невьянск и через Новоасбест. Но корреспондент TagilCity.ru советует ехать именно через Невьянск, поскольку там дорога лучше: значительная часть пути пролегает по Серовскому тракту, а затем сменяется деревенскими видами через Корелы, Воронино и прочие села.

В самом Реже вся навигация в городе так и ведет к термальному комплексу — потеряться сложно. На месте предусмотрена парковка для посетителей — там оставляют свои авто те, кто живет в гостинице, а те, кто забронировал домики — могут проезжать вплоть до домиков.

Посещение бассейна для двоих за три часа купания обойдется на двоих — 1600 рублей в будни и 2200 в выходные дни. Там можно воспользоваться душем, раздевалкой, кафе.

Сам термальный комплекс для туристов, забронировавших жилье, входит в стоимость. Номера категории «стандарт» в Реже стоят от 4500 рублей в будни и 5200 в выходные. Домики разного типа обойдутся от 8700 рублей в будни и от 9200 в выходные дни.

Мне нравится дорога в Реж — деревенские виды, пейзажи, красиво в любое время года. В самом комплексе можно посетить сауну, хамам и русскую баню, где температура больше 100 градусов. Бассейн прямоугольной формы не слишком большой и постоянно занят толпами отдыхающих — поплавать вдоволь не получится. Больше посидеть расслабиться для кайфа, — поделилась с редакцией TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила Анна.

Вода зимой при минусовой температуре составляет +37-40 градусов Цельсия, судя по данным термометра, который работает у бассейна. Это позволяет чувствовать себя комфортно и взрослым, и детям, коих в бассейне даже зимой очень много.

Баден-Баден в РежеБаден-Баден в Реже
Баден-Баден в РежеБаден-Баден в Реже
Баден-Баден в Реже
Фото: tagilcity.ru

Отель «Рамада» с термальным комплексом в Екатеринбурге

Рядом с озером Рамада в Екатеринбурге располагается одноименный гостиничный комплекс. Добраться до него можно по Кольцовскому тракту, повернув на 10-м километре.

В «Рамаде» имеется термальный комплекс с бассейном под открытым небом. Также есть чаша в здании. Для гостей работают сауны, хамам и бассейн с солью из Карловых Вар.

Посещение SPA-комплекса на пару часов в выходные дни обойдется гостям в 1800 рублей за человека, в выходные — 2000 рублей. Полный тариф немногим дороже — 2500 и 3000 рублей соответственно. Тем, кто берет безлимит, предоставляют бесплатные полотенца, халаты всем отдыхающим дают бесплатно.

Цены на номера в «Рамаде» на стандартные номера на двоих в зависимости от дня недели и загруженности начинаются от 11700 рублей. В выходные дни есть возможность отдохнуть в SPA даже ночью — для этого действует специальная акция за 1800 рублей на человека.

Не раз отдыхали в «Рамаде». Все очень нравится. Невозможно угадать с загрузкой — в один раз было практически свободно в термальном комплексе, в другой — полно людей. Но в любом случае места много, это не мешает отдыхать, — делится впечатлениями тагильчанка Юлия.
Рамада в ЕкатеринбургеРамада в Екатеринбурге
Рамада в ЕкатеринбургеРамада в Екатеринбурге
Рамада в Екатеринбурге
Фото: tagilcity.ru

Термы «Баден-Баден» — Уктус — в Екатеринбурге

Термальный источник «Баден-Баден» в Екатеринбурге хоть и работает под тем же названием, но кардинально отличается от комплекса в Реже. Он располагается по улице Зимняя в столице Урала.

В термальном комплексе есть бассейны под открытым небом и в здании, сауны, групповые аромапарения, детская комната, а также кафе.

Приезд на день (на несколько часов) обойдется в 1100 рублей на два часа за одного человека. В выходные прайс на эту категорию вырастает на 500 рублей. Для детей билет стоит на 100 рублей дешевле.

Если оставаться в одном из домов на ночь, то на двоих это будет стоить 12800 рублей в будни и 17900 в выходные.

Запомнилось на Уктусе групповая ароматерапия — в сауне выпекали булочки с корицей, а потом всех угостили ими. Запах стоят волшебный! Вообще люблю ездить в Баден, пару-тройку раз в год ездим с мужем, еще с подругами часто ездим, — поделилась тагильчанка Ирина.
Баден УктусБаден Уктус
Баден Уктус
Фото: tagilcity.ru
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