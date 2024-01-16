Глава пивоварни «Таркос» оценил возможный запрет на немецкое пиво

Тарасевич подчеркнул, что в России достаточно производителей и мощностей для производства пива. Многие заводы работают не на полную мощность, поэтому есть резерв. Согласно его словам, предложение о запрете импорта пива является политическим вопросом, который не относится к их сфере деятельности. Если России нужно вкусное пиво, они всегда его сварят.