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Глава пивоварни «Таркос» оценил возможный запрет на немецкое пиво

Глава пивоварни «Таркос» оценил возможный запрет на немецкое пиво

16 января 2024, 11:39
Фото: 1MI
Предложение о запрете немецкого пива в России вызвало обсуждения.

По мнению Дмитрия Тарасевича, главы пивоварни «Таркос», отечественные производители легко справятся с отсутствием этого напитка на рынке. Он отметил, что немецкого пива осталось очень мало в России и россияне не заметят его отсутствия, пишет «Ридус».

Тарасевич подчеркнул, что в России достаточно производителей и мощностей для производства пива. Многие заводы работают не на полную мощность, поэтому есть резерв. Согласно его словам, предложение о запрете импорта пива является политическим вопросом, который не относится к их сфере деятельности. Если России нужно вкусное пиво, они всегда его сварят.

Идею запрета импортного пива и пивных напитков из «недружественных» стран высказал Алексей Диденко, глава Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению. Он отметил, что Германия является лидером по ввозу пива в Россию и при этом занимает антироссийскую позицию. Немецкие производители зарабатывают миллионы долларов на продаже своего пива в России, а часть этих денег используется для поддержки ВСУ.

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