Как правильно нырять в прорубь, где погреться зимой и кого проверят на наркотики

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
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Updated Сегодня, 13:43
Есть люди, которые стабильно каждый год окунаются в прорубь на Крещение, а есть те, кто впервые хотят попробовать свои силы в преодолении холода. Жительница Екатеринбурга Анна Петрова, из первых, шесть лет эта женщина занимается зимним плаванием и в беседе с журналистом TagilCity.ru, Анна дала несколько советам новичкам, как правильно подготовиться, чтобы не лишиться своего здоровья.
В селе Шиловка под Нижним Тагилом заледенел святой источник, местные жители не смогут набрать в нем освященную во время святого праздника. Источник является частью местного храма во имя Святой Троицы и Воскресения Господня. Объявление возле источника информирует, что освящение воды будет проходить в колонке в центре села, и местным жителям следует брать воду оттуда. Также там содержится просьба «не безобразничать» на источнике.
Термальные источники являются одним из популярных видов отдыха для жителей и гостей Свердловской области. В прохладную погоду нет ничего лучше, чем окунуться в теплую воду. TagilCity.ru рассмотрел, чем именно привлекательны термы на Урале, как туда добраться и сколько это будет стоить.
В Свердловской области школьники и студенты будут проверены на употребление наркотиков. Учеников младше 15 лет проверят только с согласия их законных представителей, в то время как ученики старших классов и студенты могут сами заявить о своем согласии. В прошлом учебном году 235 тысяч учеников прошли профосмотр, и было выявлено, что 1,5% из них употребляют алкоголь и никотиновые сигареты. С этими учащимися были проведены беседы, а в некоторых случаях были обсуждены вопросы с их родителями.
10 января на улице Титова в Екатеринбурге мигрант ударил представителя МЧС по каске. Инцидент произошел после того, как машина с иностранцами врезалась в автомобиль с женщиной-водителем, после чего мигранты начали ей угрожать. Проезжавшие мимо пожарные остановились, чтобы узнать, нужна ли помощь, и между ними и представителями азербайджанской диаспоры возникла перепалка, в результате которой мигрант ударил пожарного по каске. Суд заключил агрессора под стражу, ему грозит до пяти лет тюрьмы за нападение на пожарного при исполнении. Кроме того, выяснилось, что молодой человек находился в России незаконно, и по этому факту возбуждено административное дело.