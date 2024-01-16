Как правильно нырять в прорубь, где погреться зимой и кого проверят на наркотики

10 января на улице Титова в Екатеринбурге мигрант ударил представителя МЧС по каске. Инцидент произошел после того, как машина с иностранцами врезалась в автомобиль с женщиной-водителем, после чего мигранты начали ей угрожать. Проезжавшие мимо пожарные остановились, чтобы узнать, нужна ли помощь, и между ними и представителями азербайджанской диаспоры возникла перепалка, в результате которой мигрант ударил пожарного по каске. Суд заключил агрессора под стражу, ему грозит до пяти лет тюрьмы за нападение на пожарного при исполнении. Кроме того, выяснилось, что молодой человек находился в России незаконно, и по этому факту возбуждено административное дело.