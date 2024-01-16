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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Любительница зимнего купания из Екатеринбурга дала советы по окунанию в прорубь

Как правильно окунаться на Крещение. Советы новичкам от бывалого «моржа»

16 января 2024, 12:10
Фото: Midjourney

Любительница зимнего купания из Екатеринбурга дала советы по окунанию в прорубь

Окунуться в проруби на Крещение — для кого-то традиция из года в год, а кто-то хочет попробовать свои силы в преодолении холода в первый раз. Советы новичкам в беседе с TagilCity.ru дала жительница Екатеринбурга Анна Петрова, которая уже шесть лет занимается зимним плаванием.

Советы от «моржа»

Первый совет от Анны новичкам, желающим окунутся в прорубь, — это никакого алкоголя ни до, ни после купания, так как он оказывает огромную нагрузку на сердце и сосуды, давая лишь мнимый эффект согрева. Лучше взять с собой термос с чаем, а еще важно правильно одеться.

С собой нужно взять удобную свободную нескользкую обувь — валенки, теплые тапочки, чтобы мокрой ногой легко в нее попасть. Ваша одежда также должна быть теплой и свободной, чтобы легко можно было бы переодеться из мокрого в сухое. Никаких колготок, леггинсов. Полотенце или халат, чтобы после воды сразу обернуться. Желательно взять шапку. Я не рекомендую новичкам окунаться с головой, — рассказала Анна Петрова.

Важен перед окунанием и психологический настрой. Заходить в холодную воду нужно без спешки и паники, контролировать дыхание, делая глубокие вдохи и выдохи. Если окунающийся чувствует, что при вхождении в воду что-то пошло не так — началась паника, закружилась голова, заболела какая-либо часть тела — ему следует сразу же выйти из воды и не испытывать себя.

Окунайтесь только, если действительно этого хотите, а не как дань моде. И помните, прорубь грехи не смывает! — советует Анна.

Зимнее купание = хорошее настроение

Первое знакомство с холодной водой и преодоление себя, чтобы в нее войти, у Анны тоже случилось в Крещение в 2015 году. Ей «зашли» такие экстремальные ощущения и в 2017 году она пришла в Федерацию зимнего плавания Свердловской области. Теперь екатеринбурженка моржует каждый год, а также участвует в соревнованиях в разных городах России.

Сначала раз в неделю просто приходила и окуналась, потом потихоньку уже начала плавать — 25, 50 метров. Сейчас зимним плаванием занимаюсь регулярно два раза в неделю и уже не представляю свою жизнь без холодной воды, — поделилась екатеринбурженка с TagilCity.ru.
Анна Петрова занимается зимним плаванием уже шесть летАнна Петрова занимается зимним плаванием уже шесть лет
Анна Петрова занимается зимним плаванием уже шесть летАнна Петрова занимается зимним плаванием уже шесть лет
Анна Петрова занимается зимним плаванием уже шесть летАнна Петрова занимается зимним плаванием уже шесть лет
Анна Петрова занимается зимним плаванием уже шесть лет
Фото: Анна Петрова

После увлечения зимним плаванием, по словам Анны, она практически перестала болеть простудными заболеваниями. А еще холодная вода поднимает ей настроение и позволяет держать себя в тонусе.

Когда человек заходит в холодную воду, в кровь происходит выброс гормонов хорошего настроения — адреналина, серотонина и т. д. А еще это общение и дружба с единомышленниками. Моржи и зимние пловцы есть практически в каждом городе. Ну, и, наверное, это определенный вызов себе и проверка возможностей своего организма, — рассказала Анна.
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#Общество#Эксклюзив#Соревнования#Анна Григорьева#Холод#Моржи#Купание#Крещение#Екатеринбург
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