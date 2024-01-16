Как правильно окунаться на Крещение. Советы новичкам от бывалого «моржа»

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Первый совет от Анны новичкам, желающим окунутся в прорубь, — это никакого алкоголя ни до, ни после купания, так как он оказывает огромную нагрузку на сердце и сосуды, давая лишь мнимый эффект согрева. Лучше взять с собой термос с чаем, а еще важно правильно одеться.
С собой нужно взять удобную свободную нескользкую обувь — валенки, теплые тапочки, чтобы мокрой ногой легко в нее попасть. Ваша одежда также должна быть теплой и свободной, чтобы легко можно было бы переодеться из мокрого в сухое. Никаких колготок, леггинсов. Полотенце или халат, чтобы после воды сразу обернуться. Желательно взять шапку. Я не рекомендую новичкам окунаться с головой, — рассказала Анна Петрова.
Важен перед окунанием и психологический настрой. Заходить в холодную воду нужно без спешки и паники, контролировать дыхание, делая глубокие вдохи и выдохи. Если окунающийся чувствует, что при вхождении в воду что-то пошло не так — началась паника, закружилась голова, заболела какая-либо часть тела — ему следует сразу же выйти из воды и не испытывать себя.
Окунайтесь только, если действительно этого хотите, а не как дань моде. И помните, прорубь грехи не смывает! — советует Анна.
Первое знакомство с холодной водой и преодоление себя, чтобы в нее войти, у Анны тоже случилось в Крещение в 2015 году. Ей «зашли» такие экстремальные ощущения и в 2017 году она пришла в Федерацию зимнего плавания Свердловской области. Теперь екатеринбурженка моржует каждый год, а также участвует в соревнованиях в разных городах России.
Сначала раз в неделю просто приходила и окуналась, потом потихоньку уже начала плавать — 25, 50 метров. Сейчас зимним плаванием занимаюсь регулярно два раза в неделю и уже не представляю свою жизнь без холодной воды, — поделилась екатеринбурженка с TagilCity.ru.
После увлечения зимним плаванием, по словам Анны, она практически перестала болеть простудными заболеваниями. А еще холодная вода поднимает ей настроение и позволяет держать себя в тонусе.
Когда человек заходит в холодную воду, в кровь происходит выброс гормонов хорошего настроения — адреналина, серотонина и т. д. А еще это общение и дружба с единомышленниками. Моржи и зимние пловцы есть практически в каждом городе. Ну, и, наверное, это определенный вызов себе и проверка возможностей своего организма, — рассказала Анна.