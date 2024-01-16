Как правильно окунаться на Крещение. Советы новичкам от бывалого «моржа»

Первое знакомство с холодной водой и преодоление себя, чтобы в нее войти, у Анны тоже случилось в Крещение в 2015 году. Ей «зашли» такие экстремальные ощущения и в 2017 году она пришла в Федерацию зимнего плавания Свердловской области. Теперь екатеринбурженка моржует каждый год, а также участвует в соревнованиях в разных городах России.