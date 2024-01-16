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ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге выиграл у ЦСКА

«Как в плей-офф»: ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге выиграл у ЦСКА

16 января 2024, 07:17
Фото: 1MI

ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге выиграл у ЦСКА

В Екатеринбурге команда «Автомобилист» в хоккейном матче с ЦСКА победила со счетом 3:2.

Первую шайбу в ворота забросили игроки ЦСКА, однако вскоре счет сравнял хоккеист «Автомобилиста» Брукс Мэйсек. В первом периоде впереди была команда из Москвы.

В третьем периоде счет екатеринбургской команды сравнял сначала игрок Андрей Обидин, а Денис Баранцев вывел ее вперед. По словам главного тренера «Автомобилиста» Николая Заварухина, это была боевой матч, который может сравниться с игрой в плей-офф.

Сейчас ХК «Автомобилист» занимает четвертую строчку в Восточной конференции. Следующий матч состоится 17 января 2024 года с командой «Адмирал», которая приедет из Владивостока.

Напомним, хоккеист Павел Дацюк приезжал в Нижний Тагил, чтобы провести тренировку со школьниками, которые играют за команду «Кристалл».

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