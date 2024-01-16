«Как в плей-офф»: ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге выиграл у ЦСКА

В третьем периоде счет екатеринбургской команды сравнял сначала игрок Андрей Обидин, а Денис Баранцев вывел ее вперед. По словам главного тренера «Автомобилиста» Николая Заварухина, это была боевой матч, который может сравниться с игрой в плей-офф.