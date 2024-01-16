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Published Сегодня, 16:46

Modified Сегодня, 16:48

Updated Сегодня, 16:48

В Ирбите отменили крещенские купания

Купаний не будет. В Ирбите отменили купания на Крещение

16 января 2024, 16:46
Фото: 1MI

В Ирбите отменили крещенские купания

Власти города Ирбит приняли решение отменить крещенские купания.

Причиной отмены крещенских купаний стал недостаточно прочный лед.

МЧС рекомендует осуществлять купания при толщине в 25 сантиметров. Сейчас толщина льда в русле реки составляет всего 19 сантиметров. В связи с этим администрация города решила отложить мероприятия по купаниям на следующий год.

Кроме того, традиционный бассейн на бывшем городском пляже, где проводились купания, также не будет доступен в 2024 году. Власти обещают предпринять все для возобновления этой долгожданной традиции в будущем.

Ранее сообщалось о термальных комплексах Свердловской области.

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#Происшествия#Свердловская область#Бассейн#Купания#Крещенские купания#Крещенские морозы#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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