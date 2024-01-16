Купаний не будет. В Ирбите отменили купания на Крещение

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Причиной отмены крещенских купаний стал недостаточно прочный лед.
МЧС рекомендует осуществлять купания при толщине в 25 сантиметров. Сейчас толщина льда в русле реки составляет всего 19 сантиметров. В связи с этим администрация города решила отложить мероприятия по купаниям на следующий год.
Кроме того, традиционный бассейн на бывшем городском пляже, где проводились купания, также не будет доступен в 2024 году. Власти обещают предпринять все для возобновления этой долгожданной традиции в будущем.
Ранее сообщалось о термальных комплексах Свердловской области.