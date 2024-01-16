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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

В Управлении автодорог в Свердловской области пройдет проверка

Минфин Свердловской области проверит Управление автодорог после скандала

16 января 2024, 09:26
Фото: Midjourney

В Управлении автодорог в Свердловской области пройдет проверка

В минфине Свердловской области решили организовать проверочные мероприятия в Управлении автомобильных дорог после инцидента, который произошел в 2023 году.

Первая проверка начнется уже в январе. Об этом известно из официального документа, который выложен на сайте регионального ведомства.

Данные мероприятия решили начать с целью предотвращения и обнаружения несоблюдений правил в области закупок. В зависимости от ее результатов будет принято соответствующее решение.

Напомним, 18 сентября 2023 года в Свердловской области был уволен глава Управления автодорог Вячеслав Данилов. Чиновника лишили поста в связи с подозрением его в коррупции.

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#Транспорт#Проверка#Скандал#Коррупция#Минфин#ЧП#Ведомство#Управление автодорог#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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