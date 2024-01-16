Минфин Свердловской области проверит Управление автодорог после скандала

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Первая проверка начнется уже в январе. Об этом известно из официального документа, который выложен на сайте регионального ведомства.
Данные мероприятия решили начать с целью предотвращения и обнаружения несоблюдений правил в области закупок. В зависимости от ее результатов будет принято соответствующее решение.
Напомним, 18 сентября 2023 года в Свердловской области был уволен глава Управления автодорог Вячеслав Данилов. Чиновника лишили поста в связи с подозрением его в коррупции.