Молоко снова подорожало в Свердловской области

По данным статистики, с января по декабрь 2023 года, цена на молоко увеличилась с 66,89 рубля до 68,8 рубля. Для сравнения, в декабре 2022 года оно стоило 67,65 рубля. Самым дешевым в прошлом году литр оказался в сентябре. В начале осени свердловчане могли его приобрести за 61,56 рубля.