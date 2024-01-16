Молоко снова подорожало в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
По данным статистики, с января по декабрь 2023 года, цена на молоко увеличилась с 66,89 рубля до 68,8 рубля. Для сравнения, в декабре 2022 года оно стоило 67,65 рубля. Самым дешевым в прошлом году литр оказался в сентябре. В начале осени свердловчане могли его приобрести за 61,56 рубля.
Специалисты Свердловсктата выяснили, что дороже всего в конце декабря молоко обходилось жителям Серова (70,74 рубля). Далее в списке следует Нижний Тагил со стоимостью в 69,35 рубля. Немного меньше за литр платили в Каменске-Уральском (69,31 рубля).
Дешевле всего за продукт обходился жителям Первоуральска (66,75 рубля). А в столице Урала, Екатеринбурге, молоко в среднем стоило 68,44 рубля.
Напомним, стоимость десятка куриных яиц в регионе в начале 2024 года составила 123,5 рубля. Это на 2% больше, чем в конце прошлого года.