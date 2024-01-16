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Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

В Свердловской области перед Новым годом подорожало молоко

Молоко снова подорожало в Свердловской области

16 января 2024, 14:29
Фото: Midjourney

В Свердловской области перед Новым годом подорожало молоко

В декабре 2023 года цена на литр молока в Свердловской области достигла отметки в 68,8 рубля. Это на 1,7 рубля больше, чем месяцем ранее.

По данным статистики, с января по декабрь 2023 года, цена на молоко увеличилась с 66,89 рубля до 68,8 рубля. Для сравнения, в декабре 2022 года оно стоило 67,65 рубля. Самым дешевым в прошлом году литр оказался в сентябре. В начале осени свердловчане могли его приобрести за 61,56 рубля.

Специалисты Свердловсктата выяснили, что дороже всего в конце декабря молоко обходилось жителям Серова (70,74 рубля). Далее в списке следует Нижний Тагил со стоимостью в 69,35 рубля. Немного меньше за литр платили в Каменске-Уральском (69,31 рубля).

Дешевле всего за продукт обходился жителям Первоуральска (66,75 рубля). А в столице Урала, Екатеринбурге, молоко в среднем стоило 68,44 рубля.

Напомним, стоимость десятка куриных яиц в регионе в начале 2024 года составила 123,5 рубля. Это на 2% больше, чем в конце прошлого года.

67 рублей: молоко в Свердловской области достигло максимальной цены за год
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