На давление руководства пожаловались фельдшеры из Кушвы

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В частности, как отмечает медперсонал, они столкнулись с постоянными придирками заместителя главного врача Альфием Лихачевой, пишет Ура.ру.
Один из членов профсоюза рассказал подробности. Он также в числе других медработников участвовал в недавней записи видеообращения к Владимиру Путину.
Также он привел конкретный пример. У них появилась новая сотрудница, которой оставался год до пенсии. За прошлые 23 года работы в соседнем городе к ней не поступало никаких претензий. А здесь они начались. В том числе, женщину отчитали за накрашенные ногти. Сделали ей замечание и по картам вызовов.
Лихачева акт написала, что ногти не положено красить по СанПину. Хотя стандарты эти давно устарели, они писались, когда лак был старый, он крошился и был запрещен, — добавил аноним.
Также, как утверждает собеседник, начальница разговаривает с работниками с высока и постоянно придирается по мелочам. В последнее время многие из-за нее уволились, отметил медработник.
Ранее сообщалось, что после видеообращения медиков в регион прибудет проверка.