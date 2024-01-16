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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Фельдшеры из Кушвы назвали причины массовых увольнений

На давление руководства пожаловались фельдшеры из Кушвы

16 января 2024, 11:03
Фото: 1MI

Фельдшеры из Кушвы назвали причины массовых увольнений

В Кушве фельдшеры скорой помощи назвали причину массовых увольнений. Это давление от начальства.

В частности, как отмечает медперсонал, они столкнулись с постоянными придирками заместителя главного врача Альфием Лихачевой, пишет Ура.ру.

Один из членов профсоюза рассказал подробности. Он также в числе других медработников участвовал в недавней записи видеообращения к Владимиру Путину.

Также он привел конкретный пример. У них появилась новая сотрудница, которой оставался год до пенсии. За прошлые 23 года работы в соседнем городе к ней не поступало никаких претензий. А здесь они начались. В том числе, женщину отчитали за накрашенные ногти. Сделали ей замечание и по картам вызовов.

Лихачева акт написала, что ногти не положено красить по СанПину. Хотя стандарты эти давно устарели, они писались, когда лак был старый, он крошился и был запрещен, — добавил аноним.

Также, как утверждает собеседник, начальница разговаривает с работниками с высока и постоянно придирается по мелочам. В последнее время многие из-за нее уволились, отметил медработник.

Ранее сообщалось, что после видеообращения медиков в регион прибудет проверка.

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#Происшествия#Кушва#Владимир Путин#Пенсия#Стандарты#Скорая помощь#Профсоюз#Видеообращение#Екатеринбург#Увольнения#Начальство#Дарья Сорокина#Ногти
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