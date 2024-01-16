На давление руководства пожаловались фельдшеры из Кушвы

Также он привел конкретный пример. У них появилась новая сотрудница, которой оставался год до пенсии. За прошлые 23 года работы в соседнем городе к ней не поступало никаких претензий. А здесь они начались. В том числе, женщину отчитали за накрашенные ногти. Сделали ей замечание и по картам вызовов.