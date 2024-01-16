На МСП. РФ стал доступен сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях»

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Updated Сегодня, 08:17
С его помощью предприниматели смогут сравнивать условия работы на разных площадках и получать специальные предложения от маркетплейсов для продвижения своих услуг. Кроме того, сервис показывает подборку региональных мер поддержки для работы на маркетплейсах, передает ria.ru.
Например, предприниматели из Татарстана могут получить безвозмездную помощь с размещением товаров на выбранной ими площадке. Малый бизнес из Ивановской области получит помощь с продвижением товаров на маркетплейсе на условиях софинансирования. Московские предприниматели могут получить бесплатную помощь по оформлению и запуску бизнес-страницы в соцсетях, а также сопровождение персональными консультантами на всех этапах ведения бизнеса.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что в прошлом году было зарегистрировано 152 тысячи новых субъектов онлайн-торговли — это очень много. Новый сервис, по его словам, предоставит предпринимателям с любым опытом доступ к региональным мерам поддержки, связанным с размещением и продвижением товаров и услуг в соцсетях и на маркетплейсах. Он также сказал, что авторизованные пользователи МСП.РФ могут рассчитывать на специальные предложения от площадок (скидки, бонусы, привилегии).
Например, одна из площадок предлагает авторизованным пользователям МСП.РФ скидку 30% на размещение товара на главной странице, а другая — до 60 тысяч бонусов новым клиентам на продвижение.
Также в сервисе на МСП.РФ представлены пошаговые инструкции от экспертов площадок по всем вопросам, связанным с онлайн-торговлей: от регистрации на площадке до настройки цен и аналитики.
Новый сервис предлагает полезные инструменты для работы с Ozon, «Авито», «ВКонтакте», «Ярмарка Мастеров», «Мегамаркет» и «Профи.ру». Все эти площадки были отобраны Корпорацией МСП. Там готовы помочь предпринимателям в запуске и развитии их онлайн-бизнеса.