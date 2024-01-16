На МСП. РФ стал доступен сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях»

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что в прошлом году было зарегистрировано 152 тысячи новых субъектов онлайн-торговли — это очень много. Новый сервис, по его словам, предоставит предпринимателям с любым опытом доступ к региональным мерам поддержки, связанным с размещением и продвижением товаров и услуг в соцсетях и на маркетплейсах. Он также сказал, что авторизованные пользователи МСП.РФ могут рассчитывать на специальные предложения от площадок (скидки, бонусы, привилегии).