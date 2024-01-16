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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

В Екатеринбурге вор украл оружие для солдат СВО

На Урале вор украл мачете из корзины для помощи героям СВО

16 января 2024, 09:25
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге вор украл оружие для солдат СВО

В Екатеринбурге мужчина сорвал мачете из благотворительной корзины, предназначенной для нужд спецоперации.

В столице Урала на видео запечатлели момент кражи в магазине, когда молодой парень выкрал оружие, которое шло на нужды бойцов СВО.

По видео, на котором оказалась запечатлена кража, видно, что парень изначально осматривается по сторонам вокруг корзины, затем берет мачете в руки и уходит. Затем вор садится в машину и уезжает.

Из-за этого происшествия пришлось закрыть корзину с вещами для солдат. Правоохранительные органы проводят проверку, сообщает полиция.

Ранее сообщалось, что жительница Нижнего Тагила похитила деньги с чужой банковской карты.

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#Происшествия#Свердловская область#Криминал#Кража#ЧП#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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