На Урале вор украл мачете из корзины для помощи героям СВО

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В столице Урала на видео запечатлели момент кражи в магазине, когда молодой парень выкрал оружие, которое шло на нужды бойцов СВО.
По видео, на котором оказалась запечатлена кража, видно, что парень изначально осматривается по сторонам вокруг корзины, затем берет мачете в руки и уходит. Затем вор садится в машину и уезжает.
Из-за этого происшествия пришлось закрыть корзину с вещами для солдат. Правоохранительные органы проводят проверку, сообщает полиция.
Ранее сообщалось, что жительница Нижнего Тагила похитила деньги с чужой банковской карты.