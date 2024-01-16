Начинающий водитель снес дерево на трассе под Качканаром

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Авария произошла 16 января в обед. Водитель ехал по трассе Нижняя Тура-Качканар. Пострадавшему 23 года.
По данным ГИБДД, молодой человек ехал на иномарке Mitsubishi. Он не учел погодных условий и потерял контроль над авто. Его госпитализировали в больницу с травмами.
Известно, что у парня есть всего год водительского опыта. За это время его штрафовали 13 раз преимущественно за превышение скорости. На момент аварии автомобилист был трезв.
Сам водитель пояснил, что он ехал в поселок Валериановск, однако его «занесло» на скользкой дороге. При осмотре дорожного полотна подтвердилось, что излишняя скользкость присутствует.
Проводится расследование. В отношении молодого человека составлен административный протокол.
Ранее было подсчитано, сколько людей погибло в результате ДТП в Екатеринбурге за 2023 год. Смертельные травмы в авариях получили 64 человека.