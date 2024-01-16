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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Под Качканаром водитель съехал с дороги и врезался в дерево

Начинающий водитель снес дерево на трассе под Качканаром

16 января 2024, 13:12
Фото: ГИБДД Качканара

Под Качканаром водитель съехал с дороги и врезался в дерево

Под Качканаром водитель травмировался во время съезда на обочину, где он врезался в дерево.

Авария произошла 16 января в обед. Водитель ехал по трассе Нижняя Тура-Качканар. Пострадавшему 23 года.

По данным ГИБДД, молодой человек ехал на иномарке Mitsubishi. Он не учел погодных условий и потерял контроль над авто. Его госпитализировали в больницу с травмами.

Фото: ГИБДД Качканара

Известно, что у парня есть всего год водительского опыта. За это время его штрафовали 13 раз преимущественно за превышение скорости. На момент аварии автомобилист был трезв.

Сам водитель пояснил, что он ехал в поселок Валериановск, однако его «занесло» на скользкой дороге. При осмотре дорожного полотна подтвердилось, что излишняя скользкость присутствует.

Проводится расследование. В отношении молодого человека составлен административный протокол.

Ранее было подсчитано, сколько людей погибло в результате ДТП в Екатеринбурге за 2023 год. Смертельные травмы в авариях получили 64 человека.

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