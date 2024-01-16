О разводе заявила жительница Екатеринбурга, муж которой выбросил дочь из окна

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Малышка тогда пролежала в сугробе несколько дней, она скончалась, пишет Ура.ру.
Женщина рассказала, что сейчас она на больничном. Когда ей станет лучше, она подаст заявление на развод с мужем. Сейчас он находится в СИЗО. На свидания к нему Ксения не ходила.
Напомним, что перед Новым годом мужчина выбросил дочку из окна. Сподвигла его на это ссора с Ксенией. Как полагает следствие, перед этим мужчина избил ребенка.
Труп был найден 3 января. Ему грозит до 20 лет тюремного срока.
Ранее екатеринбурженка рассказала, что горожане считают ее виновной в смерти малышки. С агрессией она столкнулась в интернете.