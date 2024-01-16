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Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Жительница Екатеринбурга разведется с мужем после убийства им дочки

О разводе заявила жительница Екатеринбурга, муж которой выбросил дочь из окна

16 января 2024, 10:51
Фото: 1MI

Жительница Екатеринбурга разведется с мужем после убийства им дочки

Жительница Екатеринбурга Ксения, чью дочь супруг Илья выбросил из окна, намерена развестись с ним.

Малышка тогда пролежала в сугробе несколько дней, она скончалась, пишет Ура.ру.

Женщина рассказала, что сейчас она на больничном. Когда ей станет лучше, она подаст заявление на развод с мужем. Сейчас он находится в СИЗО. На свидания к нему Ксения не ходила.

Напомним, что перед Новым годом мужчина выбросил дочку из окна. Сподвигла его на это ссора с Ксенией. Как полагает следствие, перед этим мужчина избил ребенка.

Труп был найден 3 января. Ему грозит до 20 лет тюремного срока.

Ранее екатеринбурженка рассказала, что горожане считают ее виновной в смерти малышки. С агрессией она столкнулась в интернете.

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