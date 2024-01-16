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Пожар вспыхнул в охранной будке на парковке в Екатеринбурге

Охранник парковки в Екатеринбурге сгорел заживо в будке

16 января 2024, 04:36
Фото: ИА «Ночные новости»

Пожар вспыхнул в охранной будке на парковке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошло возгорание в будке, где находился 65-летний охранник. Происшествие случилось в Выходном переулке.

Как рассказал один из очевидцев, когда пожарные тушили огонь, в будке нашли тело погибшего охранника, пишет Е1.

Предположительно, возгорание могло случиться из-за сигареты или из-за электрообогревателя, от которого могли загореться вещи. Подробности и причины пожара неизвестны.

Напомним, 14 января 2024 года в Лесном 51-летняя местная жительница выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара. В результате тяжелой травмы из-за падения женщина умерла на месте ЧП.

Во время пожара также пострадали другой хозяин квартиры, а также соседка. Сотрудники СК организовали проверку после случившегося.

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