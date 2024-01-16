Охранник парковки в Екатеринбурге сгорел заживо в будке

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
Как рассказал один из очевидцев, когда пожарные тушили огонь, в будке нашли тело погибшего охранника, пишет Е1.
Предположительно, возгорание могло случиться из-за сигареты или из-за электрообогревателя, от которого могли загореться вещи. Подробности и причины пожара неизвестны.
Напомним, 14 января 2024 года в Лесном 51-летняя местная жительница выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара. В результате тяжелой травмы из-за падения женщина умерла на месте ЧП.
Во время пожара также пострадали другой хозяин квартиры, а также соседка. Сотрудники СК организовали проверку после случившегося.