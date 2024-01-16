Парень из Ревды обманул москвича на 13 миллионов

Оказалось, что москвич занимается несколькими сферами бизнеса, но столкнулся с трудностями. В то же время житель Ревды занимался строительством для жителя столицы. В процессе работы уралец предложил рабочий вариант, что за инвестиции москвича, закупит материалы и построит дома, которые они будут впоследствии продавать.