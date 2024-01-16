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Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Житель Ревды обманул московского бизнесмена на 13 млн рублей

Парень из Ревды обманул москвича на 13 миллионов

16 января 2024, 16:32
Фото: 1MI

Житель Ревды обманул московского бизнесмена на 13 млн рублей

Молодой житель Ревды обманом забрал 13 миллионов у московского инвестора.

Оказалось, что москвич занимается несколькими сферами бизнеса, но столкнулся с трудностями. В то же время житель Ревды занимался строительством для жителя столицы. В процессе работы уралец предложил рабочий вариант, что за инвестиции москвича, закупит материалы и построит дома, которые они будут впоследствии продавать.

По словам москвича, он передал 13 млн, но прибыли не увидел. Более того, никакого договора они не заключили. После этого уралец потратил деньги на отдых и подарки любимой. Вопросы жителя столицы игнорировал.

Теперь делом заинтересовалась полиция, которой житель Ревды отмечает, что денег он не получал. Проверка всех фактов продолжается.

Ранее сообщалось, что женщина из Екатеринбурга похитила у 22 людей более 6 млн рублей.

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