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Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Первые полтора месяца зимы в Екатеринбурге стали самыми холодными с 2009 года

Первая половина зимы в Екатеринбурге стала рекордно холодной с 2009 года

16 января 2024, 04:07
Фото: 1MI

Первые полтора месяца зимы в Екатеринбурге стали самыми холодными с 2009 года

Начало зимы 2023-2024 в Екатеринбурге оказалось самым морозным после зимы 2009–2010 годов.

Так, в среднем уровень температуры в Екатеринбурге, достигающий -15 градусов, опустился ниже нормального уровня на 4 градуса. Этот зимний период — самый морозный после зимы 2009 года, сообщил синоптик Алексей Пулин.

Кроме того, синоптик рассказал, что 16 января 2024 года в регионе возможно повышение до -8 градусов днем.

Напомним, 15 января 2024 года в Свердловской области прогнозировалось похолодание до -42 градусов. Из-за этого было объявлено штормовое предупреждение.

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