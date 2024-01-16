Первая половина зимы в Екатеринбурге стала рекордно холодной с 2009 года

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Так, в среднем уровень температуры в Екатеринбурге, достигающий -15 градусов, опустился ниже нормального уровня на 4 градуса. Этот зимний период — самый морозный после зимы 2009 года, сообщил синоптик Алексей Пулин.
Кроме того, синоптик рассказал, что 16 января 2024 года в регионе возможно повышение до -8 градусов днем.
Напомним, 15 января 2024 года в Свердловской области прогнозировалось похолодание до -42 градусов. Из-за этого было объявлено штормовое предупреждение.