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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Под Нижним Тагилом провели «Мост дружбы» с учениками из Белоруссии

Под Нижним Тагилом провели телемост с минскими детским садом

16 января 2024, 15:06
Фото: МБУ ГГО «Петрокаменская центральная библиотека»

Под Нижним Тагилом провели «Мост дружбы» с учениками из Белоруссии

В рамках проекта «Мост дружбы» Петрокаменская центральная районная библиотека продолжает сотрудничество с Минской детской библиотекой на протяжении трех лет.

В этот раз в телемосте приняли участие детские сады Минска и Нижнего Тагила, а также петрокаменские школьники.

Во время встречи выступили белорусская поэтесса Инна Фролова, а также руководитель Управления культуры и молодежной политики администрации Горноуральского городского округа Никита Попов. Они отметили важность подобных мероприятий. К слову, основной темой телемоста были святки и колядки.

Участники обсудили святочные традиции. Все мероприятие прошло в теплой атмосфере.

Ранее сообщалось, что культурно-образовательный центр Молдовы организовал праздник для диаспоры.

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#Фестиваль#Свердловская область#Школьники#Ученики#Екатеринбург#Телемост#Детский сад#Камилла Булгакова
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