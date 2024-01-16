Под Нижним Тагилом провели телемост с минскими детским садом

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В этот раз в телемосте приняли участие детские сады Минска и Нижнего Тагила, а также петрокаменские школьники.
Во время встречи выступили белорусская поэтесса Инна Фролова, а также руководитель Управления культуры и молодежной политики администрации Горноуральского городского округа Никита Попов. Они отметили важность подобных мероприятий. К слову, основной темой телемоста были святки и колядки.
Участники обсудили святочные традиции. Все мероприятие прошло в теплой атмосфере.
Ранее сообщалось, что культурно-образовательный центр Молдовы организовал праздник для диаспоры.