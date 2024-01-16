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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

В Екатеринбурге убивших девочек школьников признали вменяемыми

Подростков-убийц девочек в Екатеринбурге признали вменяемым

16 января 2024, 12:06
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге убивших девочек школьников признали вменяемыми

В Екатеринбурге завершена экспертиза, которая оценивала психиатрическую адекватность подростков, убивших двух девочек и женщину. Обоих школьников признали вменяемыми.

Школьников задержали осенью прошлого года. Один из подростков обвиняется в убийстве 17-летней студентки колледжа, а другой — в расправе над девушкой, ее мамой и собакой.

Сейчас оба злоумышленника находятся под стражей. Уголовные дела находится в отделе по особо важным делам, пишет «КП-Екатеринбург».

Оба убийства были совершены из-за ревности, рассказали следователи. Также оба убийства были совершены под воздействием эмоций.

Ранее сообщалось, что во время двойного убийства 15-летнего мальчика также уличили в краже денег. После убийства школьник пошел на прогулку.

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