Подростков-убийц девочек в Екатеринбурге признали вменяемым

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Школьников задержали осенью прошлого года. Один из подростков обвиняется в убийстве 17-летней студентки колледжа, а другой — в расправе над девушкой, ее мамой и собакой.
Сейчас оба злоумышленника находятся под стражей. Уголовные дела находится в отделе по особо важным делам, пишет «КП-Екатеринбург».
Оба убийства были совершены из-за ревности, рассказали следователи. Также оба убийства были совершены под воздействием эмоций.
Ранее сообщалось, что во время двойного убийства 15-летнего мальчика также уличили в краже денег. После убийства школьник пошел на прогулку.