Поиски двух пропавших девочек завершены в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Всех тех, кто участвовал в поисках, поблагодарили. Об этом сообщают поисковики отряда «Прорыв».
Отмечается, что 16 января девочки сами пришли в учебное заведение. Ни с какими противоправными действиями они не столкнулись.
Напомним, что девочкам 13 и 14 лет. Они пропали 15 января в Октябрьском районе города. Их сразу же стали искать. Поисковая операция продолжалась и ночью.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге найден молодой человек, которого искала полиция и волонтеры. Он оказался в СИЗО.