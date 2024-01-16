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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Поиски двух девочек в Свердловской области остановлены

Поиски двух пропавших девочек завершены в Свердловской области

16 января 2024, 13:51
Фото: Midjourney

Поиски двух девочек в Свердловской области остановлены

В Свердловской области найдены две девочки, которых разыскивали полицейские и волонтеры. Они живы.

Всех тех, кто участвовал в поисках, поблагодарили. Об этом сообщают поисковики отряда «Прорыв».

Отмечается, что 16 января девочки сами пришли в учебное заведение. Ни с какими противоправными действиями они не столкнулись.

Напомним, что девочкам 13 и 14 лет. Они пропали 15 января в Октябрьском районе города. Их сразу же стали искать. Поисковая операция продолжалась и ночью.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге найден молодой человек, которого искала полиция и волонтеры. Он оказался в СИЗО.

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#Происшествия#Свердловская область#Поиск#Волонтеры#Пропажа#Прорыв#Девочки#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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