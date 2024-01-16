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Сотрудница пункта выдачи в Екатеринбурга обругала клиентов матом

Работница пункта выдачи в Екатеринбурге накинулась на клиентов с бранью

16 января 2024, 08:58
Фото: 1MI

Сотрудница пункта выдачи в Екатеринбурга обругала клиентов матом

Работница пункта выдачи на Уралмаше в Екатеринбурге обругала матом посетителей. Это произошло 13 января.

Клиентка рассказала, что с первых минут ее посещения пункта, сотрудница стала ругаться и хамить. Также она якобы кричала на каждого, кто стоял в очереди. Одна из посетительниц ответила на замечания женщины, на что получила ответ «Я работаю, а вы мне не указывайте, вы дома указывайте своим родственникам».

По данным Е1, также сотрудница сказала посетительнице «закрыть свой рот». Посетители отметили, что хамит эта сотрудница уже не впервые. Ранее за ней были замечены случаи мата и криков на клиентов.

В этот раз на место приезжали полицейские. Они установили, что 25-летняя посетительница и 55-летняя сотрудница вступили в перепалку. Теперь в полиции проводят проверку. Известно, что представители компании позвонили посетительнице и извинились. Также они сообщили об увольнении сотрудницы.

Ранее сообщалось, что охранник ТЦ «Квадрат» в Нижнем Тагиле обругал матом и пнул подростка.

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#Происшествия#Проверка#Полиция#Увольнение#Очередь#Уралмаш#Пункт выдачи#Хамство#Екатеринбург#Извинение#Дарья Сорокина
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