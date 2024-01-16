Работница пункта выдачи в Екатеринбурге накинулась на клиентов с бранью

Клиентка рассказала, что с первых минут ее посещения пункта, сотрудница стала ругаться и хамить. Также она якобы кричала на каждого, кто стоял в очереди. Одна из посетительниц ответила на замечания женщины, на что получила ответ «Я работаю, а вы мне не указывайте, вы дома указывайте своим родственникам».