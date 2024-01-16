Сайт о программе социальной газификации запущен в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
При помощи сайта можно будет подать заявку для участия в данной программе. Также там предлагается узнать много новой информации о главных этапах газоснабжения домов и их последовательности. Кроме того, на портале можно найти ответы на самые актуальные вопросы.
Ранее сообщалось, что свердловские муниципалитеты получат порядка 200 млн рублей на догазификацию. Также ранее был расширен список льготных категорий, которые могут претендовать на социальную газификацию.