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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

В Свердловской области появился сайт о программе социальной газификации

Сайт о программе социальной газификации запущен в Свердловской области

16 января 2024, 11:55
Фото: Midjourney

В Свердловской области появился сайт о программе социальной газификации

В Свердловской области запущен в работу портал о программе социальной газификации. Его создало Министерство энергетики и ЖКХ.

При помощи сайта можно будет подать заявку для участия в данной программе. Также там предлагается узнать много новой информации о главных этапах газоснабжения домов и их последовательности. Кроме того, на портале можно найти ответы на самые актуальные вопросы.

Ранее сообщалось, что свердловские муниципалитеты получат порядка 200 млн рублей на догазификацию. Также ранее был расширен список льготных категорий, которые могут претендовать на социальную газификацию.

Участники СВО из Свердловской области получат право на льготы по газификации
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#Общество#Свердловская область#Сайт#Заявка#Газификация#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Муниципалитеты
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