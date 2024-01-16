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Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

В Нижнем Тагиле прошел турнир «Шахматная семья»

Семьи тагильчан приняли участие в шахматном турнире

16 января 2024, 15:56
Фото: Управление по развитию физкультуры и спорта Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле прошел турнир «Шахматная семья»

В Шахматно-шашечном центре Нижнего Тагила состоялись соревнования по шахматам.

В соревнованиях участвовали 50 семей, точнее более 100 человек из Нижнего Тагила и других близлежащих населенных пунктов.

В турнире А золото у «Хода конем» в составе Шишкина Михаила и Мухина Семена. Второе место заняла команда Dogs, в которой играли Пашнин Анатолий и Федореева Ксения. Бронзовую медаль завоевали Муганцевы Алексей и Платон.

В группе В первенство взяли Нечаевы Роман, Арсений и Александр. Серебро у «Шахматной мафии», в которую входит семейство Усовых: Константин, Мария и Владимир. Наконец, «Спутником» в составе Охотиных Юрия, Георгия и Константина взята бронзовая награда.

Отмечается, что участники проявили свои навыки и стратегический склад ума.

Ранее сообщалось, что юная тагильчанка взяла серебро по скалолазанию во всероссийских соревнованиях.

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