Семьи тагильчан приняли участие в шахматном турнире

В турнире А золото у «Хода конем» в составе Шишкина Михаила и Мухина Семена. Второе место заняла команда Dogs, в которой играли Пашнин Анатолий и Федореева Ксения. Бронзовую медаль завоевали Муганцевы Алексей и Платон.