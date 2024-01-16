Семьи тагильчан приняли участие в шахматном турнире

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
В соревнованиях участвовали 50 семей, точнее более 100 человек из Нижнего Тагила и других близлежащих населенных пунктов.
В турнире А золото у «Хода конем» в составе Шишкина Михаила и Мухина Семена. Второе место заняла команда Dogs, в которой играли Пашнин Анатолий и Федореева Ксения. Бронзовую медаль завоевали Муганцевы Алексей и Платон.
В группе В первенство взяли Нечаевы Роман, Арсений и Александр. Серебро у «Шахматной мафии», в которую входит семейство Усовых: Константин, Мария и Владимир. Наконец, «Спутником» в составе Охотиных Юрия, Георгия и Константина взята бронзовая награда.
Отмечается, что участники проявили свои навыки и стратегический склад ума.
Ранее сообщалось, что юная тагильчанка взяла серебро по скалолазанию во всероссийских соревнованиях.