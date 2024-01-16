Школьников из Нижнего Тагила могут признать «самыми умными»

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Участие в шоу принимают ученицы Анна Брызгалова (школа №81) и Анастасия Тарасова (Центр образования №1). Обе девочки прошли во отбор и теперь им предстоит участие во втором туре. Об этом сообщили в управлении образования.
Второй тур пройдет очно. Он запланирован на апрель–май. Формат будет похож на тот, что был показан в шоу «Самый умный».
Отмечается, что отбор пытались пройти 103 ученика 10-х классов из России. Среди них есть и другие тагильчане. Они представляли школы № 32, 85, 81, лицея №39, ЦО №1.
Учениц поздравили и пожелали успехов и побед в игре.
Ранее мастера из Нижнего Тагила стали лучшими на всероссийской выставке.