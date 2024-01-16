tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Школьники из Нижнего Тагила участвуют в телеолимпиаде

Школьников из Нижнего Тагила могут признать «самыми умными»

16 января 2024, 13:01
Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Школьники из Нижнего Тагила участвуют в телеолимпиаде

Школьники из Нижнего Тагила вышли во второй тур регионального этапа Всероссийской телеолимпиады «Умницы и умники».

Участие в шоу принимают ученицы Анна Брызгалова (школа №81) и Анастасия Тарасова (Центр образования №1). Обе девочки прошли во отбор и теперь им предстоит участие во втором туре. Об этом сообщили в управлении образования.

Второй тур пройдет очно. Он запланирован на апрель–май. Формат будет похож на тот, что был показан в шоу «Самый умный».

Отмечается, что отбор пытались пройти 103 ученика 10-х классов из России. Среди них есть и другие тагильчане. Они представляли школы № 32, 85, 81, лицея №39, ЦО №1.

Учениц поздравили и пожелали успехов и побед в игре.

Ранее мастера из Нижнего Тагила стали лучшими на всероссийской выставке.

«Уралочка» сделала лучший подарок тренеру. Команда победила «Динамо-Метар»
Узнать подробнее
Читайте также:
Баскетболисты из Екатеринбурга одержали победу над «Астаной»Педагог из Нижнего Тагила победила в инновационной номинации Всероссийского конкурсаЗавершилось голосование за «Достояние Урала». Кто победил?
#Общество#Нижний Тагил#Дети#Школа#Шоу#Олимпиада#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Как правильно окунаться на Крещение. Советы новичкам от бывалого «моржа»
Сегодня, 12:10
Где погреться уральской зимой: обзор термальных комплексов Свердловской области
Сегодня, 12:46
Женщины и зимняя рыбалка в Нижнем Тагиле: где ловить рыбу и как подготовиться
Вчера, 08:00
В Екатеринбурге мигрант-нелегал ударил пожарного по каске. Он заключен под стражу
Сегодня, 08:17
Свердловские медики пожаловались Путину на низкие зарплаты. Ожидается проверка
Сегодня, 07:07