Силовики с автоматами скрутили двух мужчин в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:43
Updated Сегодня, 03:43
О том, что в городе были задержаны двое, рассказали очевидцы. По их словам, правоохранители окружили автомобиль, где находились задержанные, после чего мужчин вытащили из транспорта и повалили на землю, пишет Е1.
В чем обвиняются мужчины — в настоящее время не сообщается. Известно, что полицейские и сотрудники Росгвардии отрабатывали оперативные сведения, рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
Напомним, в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали мужчину, который находился в наркотическом опьянении и имел при себе 1 грамм запрещенных веществ.