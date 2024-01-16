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Жителей Екатеринбурга задержали полицейские

Силовики с автоматами скрутили двух мужчин в центре Екатеринбурга

16 января 2024, 03:43
Фото: 1MI

Жителей Екатеринбурга задержали полицейские

В Екатеринбурге сотрудники полиции и Росгвардии провели задержание двух мужчин. Инцидент произошел 15 января 2024 года.

О том, что в городе были задержаны двое, рассказали очевидцы. По их словам, правоохранители окружили автомобиль, где находились задержанные, после чего мужчин вытащили из транспорта и повалили на землю, пишет Е1.

В чем обвиняются мужчины — в настоящее время не сообщается. Известно, что полицейские и сотрудники Росгвардии отрабатывали оперативные сведения, рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Напомним, в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали мужчину, который находился в наркотическом опьянении и имел при себе 1 грамм запрещенных веществ.

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