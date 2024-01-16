Стала известна судьба студента УрФУ, которого хотели выдворить из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Кировский районный суд отменил протокол о выдворении Ишангулы Ярашгулыева в связи с отсутствием состава преступления.
Как сообщает ЕАН, начальник отдела правового обеспечения УрФУ Анастасия Набойченко не смогла дать ответ на большую часть вопросов.
В частности, она настаивала, что молодой человек направил все документы в миграционное подразделение, но полицейские сказали, что не получали их. На многие вопросы женщина ответила «не знаю».
Напомним, что из-за ошибки вуза молодого человека могли депортировать на родину, хотя он еще не доучился в университете. Парень учится на последнем курсе на бюджетной форме.