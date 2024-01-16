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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Студента УрФУ не будут выдворять из Екатеринбурга

Стала известна судьба студента УрФУ, которого хотели выдворить из Екатеринбурга

16 января 2024, 12:26
Фото: 1MI

Студента УрФУ не будут выдворять из Екатеринбурга

Из Екатеринбурга на родину не будут выдворять студента УрФУ из Туркменистана.

Кировский районный суд отменил протокол о выдворении Ишангулы Ярашгулыева в связи с отсутствием состава преступления.

Как сообщает ЕАН, начальник отдела правового обеспечения УрФУ Анастасия Набойченко не смогла дать ответ на большую часть вопросов.

В частности, она настаивала, что молодой человек направил все документы в миграционное подразделение, но полицейские сказали, что не получали их. На многие вопросы женщина ответила «не знаю».

Напомним, что из-за ошибки вуза молодого человека могли депортировать на родину, хотя он еще не доучился в университете. Парень учится на последнем курсе на бюджетной форме.

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