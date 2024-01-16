tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Стилист раскрыла самые опасные типы одежды

16 января 2024, 12:31
Неподходящая одежда имеет возможность не только испортить внешний вид человека, но и серьезно повлиять на его здоровье. Этой информацией поделилась персональный стилист Анастасия Дзыбова.

К примеру, одной из опасных категорий одежды являются брюки из искусственной кожи с мягким флисовым подкладом, по словам эксперта. Часто такие брюки можно найти в магазинах, однако люди, носящие их, начинают испытывать дискомфорт, потеют, особенно в помещениях. Стилист рекомендует выбирать изделия из искусственной кожи с тонким хлопковым подкладом, хотя они встречаются реже, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также к опасным вещам относится обувь, которая может давить на пальцы или быть неудобной по колодке. Многие думают, что обувь растянется со временем, если ее носить плотно, но это не так. Такая обувь может серьезно навредить здоровью, например, вызвать врастание ногтей. Стилист советует сразу выбирать обувь нужного размера, а иногда даже на размер больше.

Также неправильно подобранное нижнее белье может иметь критическое значение, добавила Дзыбова.

Подпишитесь
Как правильно окунаться на Крещение. Советы новичкам от бывалого «моржа»
Сегодня, 12:10
Женщины и зимняя рыбалка в Нижнем Тагиле: где ловить рыбу и как подготовиться
Вчера, 08:00
«У него никого нет»: волонтер из Тагила хочет поставить памятник погибшему на СВО
Вчера, 09:33
В Екатеринбурге мигрант-нелегал ударил пожарного по каске. Он заключен под стражу
Сегодня, 08:17
Свердловские медики пожаловались Путину на низкие зарплаты. Ожидается проверка
Сегодня, 07:07
Первая половина зимы в Екатеринбурге стала рекордно холодной с 2009 года
Сегодня, 04:07