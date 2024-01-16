Стилист раскрыла самые опасные типы одежды

Также к опасным вещам относится обувь, которая может давить на пальцы или быть неудобной по колодке. Многие думают, что обувь растянется со временем, если ее носить плотно, но это не так. Такая обувь может серьезно навредить здоровью, например, вызвать врастание ногтей. Стилист советует сразу выбирать обувь нужного размера, а иногда даже на размер больше.