Стилист раскрыла самые опасные типы одежды

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
К примеру, одной из опасных категорий одежды являются брюки из искусственной кожи с мягким флисовым подкладом, по словам эксперта. Часто такие брюки можно найти в магазинах, однако люди, носящие их, начинают испытывать дискомфорт, потеют, особенно в помещениях. Стилист рекомендует выбирать изделия из искусственной кожи с тонким хлопковым подкладом, хотя они встречаются реже, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Также к опасным вещам относится обувь, которая может давить на пальцы или быть неудобной по колодке. Многие думают, что обувь растянется со временем, если ее носить плотно, но это не так. Такая обувь может серьезно навредить здоровью, например, вызвать врастание ногтей. Стилист советует сразу выбирать обувь нужного размера, а иногда даже на размер больше.
Также неправильно подобранное нижнее белье может иметь критическое значение, добавила Дзыбова.