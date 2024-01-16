Стопа болтается. Житель Екатеринбурга судится с врачами из-за неправильного лечения

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Екатеринбуржец не может пройти больше километра, потому что ему неправильно лечили травму ноги в краснодарской больнице — последствия травмы исправляют свердловские доктора уже третий год, пишет «Урал Мэш».
Известно, что шесть лет назад екатеринбуржец Андрей трудился в Крымске в должности помощника копровщика. Андрею было 36 лет. Тогда он по ошибке открутил не тот болт, упал и сломал ногу.
В медучреждении его прооперировали, вставили штыри, наложили гипс и сказали лечиться дальше дома. Он поехал в свердловскую столицу. Когда в Екатеринбурге медики сняли гипс, то обнаружили, что стопа болтается.
Тогда же вскрылось, что мужчине лечили только перелом. Хотя он получил множество других травм, в том числе раздробление стопы. В результате пациент перенес восемь операций, нога была укорочена на несколько сантиметров.
Далее Андрей обратился в суд к краснодарским врачам и своему бывшему работодателю. В суде он смог получить лишь 10 тысяч за траты на больницу. В течение шести лет он добивается моральной компенсации. Получить пациент хочет 5 миллионов.
Ранее сообщалось, что больница в Первоуральске заплатит местной жительнице полмиллиона за смерть ее папы.