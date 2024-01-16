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Updated Сегодня, 07:29

Житель Екатеринбурга судится с медиками из Краснодара из-за лечения

Стопа болтается. Житель Екатеринбурга судится с врачами из-за неправильного лечения

16 января 2024, 07:27
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга судится с медиками из Краснодара из-за лечения

Екатеринбуржец лечился в медучреждении. Последствия раздробления ноги исправляют свердловские медики уже третий год.

Екатеринбуржец не может пройти больше километра, потому что ему неправильно лечили травму ноги в краснодарской больнице — последствия травмы исправляют свердловские доктора уже третий год, пишет «Урал Мэш».

Известно, что шесть лет назад екатеринбуржец Андрей трудился в Крымске в должности помощника копровщика. Андрею было 36 лет. Тогда он по ошибке открутил не тот болт, упал и сломал ногу.

В медучреждении его прооперировали, вставили штыри, наложили гипс и сказали лечиться дальше дома. Он поехал в свердловскую столицу. Когда в Екатеринбурге медики сняли гипс, то обнаружили, что стопа болтается.

Тогда же вскрылось, что мужчине лечили только перелом. Хотя он получил множество других травм, в том числе раздробление стопы. В результате пациент перенес восемь операций, нога была укорочена на несколько сантиметров.

Далее Андрей обратился в суд к краснодарским врачам и своему бывшему работодателю. В суде он смог получить лишь 10 тысяч за траты на больницу. В течение шести лет он добивается моральной компенсации. Получить пациент хочет 5 миллионов.

Ранее сообщалось, что больница в Первоуральске заплатит местной жительнице полмиллиона за смерть ее папы.

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