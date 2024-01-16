Студент из Екатеринбурга свел счеты с жизнью

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Парень родился и вырос в Екатеринбурге. Два года назад он поступил в вуз для того, чтобы заниматься изучением языков, пишет «КП-Екатеринбург».
Ранее в Верхней Пышме свел счеты с жизнью молодой человек, которому недавно исполнилось 18 лет. А в конце прошлого года на ЖБИ нашли труп работницы одного из заведений общепита.
Кроме того, аналогичное ЧП произошло в конце прошлого года в Сысерти. Там 11-классник-активист покончил с собой.