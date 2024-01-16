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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

В Екатеринбурге подросток покончил с собой

Студент из Екатеринбурга свел счеты с жизнью

16 января 2024, 13:36
Фото: 1MI

В Екатеринбурге подросток покончил с собой

Студент из Екатеринбурга совершил суицид. Парня звали Олег. Тело 21-летнего парня было найдено 15 января около дома, в котором он жил.

Парень родился и вырос в Екатеринбурге. Два года назад он поступил в вуз для того, чтобы заниматься изучением языков, пишет «КП-Екатеринбург».

Ранее в Верхней Пышме свел счеты с жизнью молодой человек, которому недавно исполнилось 18 лет. А в конце прошлого года на ЖБИ нашли труп работницы одного из заведений общепита.

Кроме того, аналогичное ЧП произошло в конце прошлого года в Сысерти. Там 11-классник-активист покончил с собой.

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#Происшествия#Свердловская область#Верхняя Пышма#Студент#Сысерть#Иностранные языки#Вуз#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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