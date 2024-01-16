Свердловские медики пожаловались Путину на низкие зарплаты. Ожидается проверка

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Они сняли видеообращение, которое растиражировали разные СМИ. В ролике медработники сообщают, что они выступают с протестом против невысокой оплаты труда. Оклады не устраивают медсестер, фельдшеров и водителей.
По их словам, из-за усталости медиков, падает качество медицинской помощи. В связи с этим возрастает вероятность допущения врачебных ошибок. Из-за ряда проблем стандартный вызов бригады не может быть выполнен за 20 минут.
Медработники добавили, что в Кушве действует лишь три бригады скорой помощи. При этом работать должно пять таких бригад. Медики работают по 12 часов без перерыва. Они ездят в соседние села в 100 км от города. При этом персонал зарабатывает не более 25 тысяч рублей. За ночные смены они получают 25% от оклада.
В минздраве добавили, что ряд претензий не подтвердились в ходе проверки. Однако 16 января в Кушву прибудут сотрудники министерства для проведения расследования.
Секретарь профсоюза «Действие» Александр Золотарев рассказал, что фельдшеры зарабатывают от 20 до 28 тысяч. Зарплата медсестер — 24 тысячи рублей, водители — 28 тысяч.
Он добавил, что при таких заработках, никто не хочет работать на этих должностях. Поэтому есть нехватка кадров.
Прокуратура Кушвы также организовала проверку. В ее ходе планируется выяснить, когда в последний раз в учреждении делали ремонт, а также какие средства выделяются на обслуживания машин и ремонт помещений. При необходимости будут приняты меры.
Ранее сообщалось, что работников скорой помощи в областном центре лишили дополнительной зарплаты.