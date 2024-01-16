Свердловские медики пожаловались Путину на низкие зарплаты. Ожидается проверка

Медработники добавили, что в Кушве действует лишь три бригады скорой помощи. При этом работать должно пять таких бригад. Медики работают по 12 часов без перерыва. Они ездят в соседние села в 100 км от города. При этом персонал зарабатывает не более 25 тысяч рублей. За ночные смены они получают 25% от оклада.