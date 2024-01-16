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Published Сегодня, 07:07

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Updated Сегодня, 07:09

После жалоб медиков Путину в Свердловскую область нагрянет проверка

Свердловские медики пожаловались Путину на низкие зарплаты. Ожидается проверка

16 января 2024, 07:07
Фото: 1MI

После жалоб медиков Путину в Свердловскую область нагрянет проверка

В Кушве работники скорой помощи пожаловались президенту России Владимиру Путину, губернатору Евгению Куйвашеву и свердловскому министру здравоохранения Андрею Карлову на свои зарплаты и число медработников в области.

Они сняли видеообращение, которое растиражировали разные СМИ. В ролике медработники сообщают, что они выступают с протестом против невысокой оплаты труда. Оклады не устраивают медсестер, фельдшеров и водителей.

По их словам, из-за усталости медиков, падает качество медицинской помощи. В связи с этим возрастает вероятность допущения врачебных ошибок. Из-за ряда проблем стандартный вызов бригады не может быть выполнен за 20 минут.

Медработники добавили, что в Кушве действует лишь три бригады скорой помощи. При этом работать должно пять таких бригад. Медики работают по 12 часов без перерыва. Они ездят в соседние села в 100 км от города. При этом персонал зарабатывает не более 25 тысяч рублей. За ночные смены они получают 25% от оклада.

В минздраве добавили, что ряд претензий не подтвердились в ходе проверки. Однако 16 января в Кушву прибудут сотрудники министерства для проведения расследования.

Секретарь профсоюза «Действие» Александр Золотарев рассказал, что фельдшеры зарабатывают от 20 до 28 тысяч. Зарплата медсестер — 24 тысячи рублей, водители — 28 тысяч.

Он добавил, что при таких заработках, никто не хочет работать на этих должностях. Поэтому есть нехватка кадров.

Прокуратура Кушвы также организовала проверку. В ее ходе планируется выяснить, когда в последний раз в учреждении делали ремонт, а также какие средства выделяются на обслуживания машин и ремонт помещений. При необходимости будут приняты меры.

Ранее сообщалось, что работников скорой помощи в областном центре лишили дополнительной зарплаты.

Зарплата медиков Нижнего Тагила признана одной из самых крупных
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