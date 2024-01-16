Свердловские учителя пожаловались на неполучение крупных премий

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Так, педагоги из Туринска пожаловались на то, что премии до них не дошли. По их словам, коллеги из других регионов получили 92 тысячи рублей, пишет Е1.
Выплаты называют «путинскими». Учителя считают, что поощрение связано с Годом педагога и наставника.
Получили многие районы области, но не Туринский район — кроме коррекционной школы, секций и кружков, - сказала педагог.
По словам учительницы, глава управления образования сказал, что они не заслужили выплат.
Также учительница рассказала, что с таким вопросом они обращались и к директору. Он не смог ничего ответить. Педагог уверена, что с таким отношением к педагогам из школ скоро все уволятся — зарплаты низкие, специалисты переезжают в крупные города.
В департаменте информполитики сообщили, что премии педагогам выплачивает муниципалитет. Размер годовых премий зависит от системы зарплат, которая утверждена в конкретной школе.
Сейчас представители Минобразования разбираются с возникшей проблемой. Если педагогам по какой-то причине не пришли выплаты, то они получат их до конца месяца, добавили в департаменте.
Ранее Минздрав ответил на скандал с зарплатами врачей в Екатеринбурге.