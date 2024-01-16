tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Педагоги из Туринска пожаловались на отсутствие премий

Свердловские учителя пожаловались на неполучение крупных премий

16 января 2024, 09:34
Фото: 1MI

Педагоги из Туринска пожаловались на отсутствие премий

Преподаватели из Свердловской области в конце 2023 года получили премии. Но деньги получили не все.

Так, педагоги из Туринска пожаловались на то, что премии до них не дошли. По их словам, коллеги из других регионов получили 92 тысячи рублей, пишет Е1.

Выплаты называют «путинскими». Учителя считают, что поощрение связано с Годом педагога и наставника.

Получили многие районы области, но не Туринский район — кроме коррекционной школы, секций и кружков, - сказала педагог.

По словам учительницы, глава управления образования сказал, что они не заслужили выплат.

Также учительница рассказала, что с таким вопросом они обращались и к директору. Он не смог ничего ответить. Педагог уверена, что с таким отношением к педагогам из школ скоро все уволятся — зарплаты низкие, специалисты переезжают в крупные города.

В департаменте информполитики сообщили, что премии педагогам выплачивает муниципалитет. Размер годовых премий зависит от системы зарплат, которая утверждена в конкретной школе.

Сейчас представители Минобразования разбираются с возникшей проблемой. Если педагогам по какой-то причине не пришли выплаты, то они получат их до конца месяца, добавили в департаменте.

Ранее Минздрав ответил на скандал с зарплатами врачей в Екатеринбурге.

Свердловские медики пожаловались Путину на низкие зарплаты. Ожидается проверка
Узнать подробнее
Читайте также:
Минздрав ответил на скандал с зарплатами врачей в ЕкатеринбургеСотрудников скорой помощи в Екатеринбурге лишили 13 зарплатыТелохранителя для первого лица с зарплатой в 110 тысяч ищут в Екатеринбурге
#Экономика#Свердловская область#Педагоги#Туринск#Зарплаты#Наставники#Премии#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Возобновленные замеры и загрязнение рек. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:05
Женщины и зимняя рыбалка в Нижнем Тагиле: где ловить рыбу и как подготовиться
Вчера, 08:00
«У него никого нет»: волонтер из Тагила хочет поставить памятник погибшему на СВО
Вчера, 09:33
В Екатеринбурге мигрант-нелегал ударил пожарного по каске. Он заключен под стражу
Сегодня, 08:17
Свердловские медики пожаловались Путину на низкие зарплаты. Ожидается проверка
Сегодня, 07:07
Первая половина зимы в Екатеринбурге стала рекордно холодной с 2009 года
Сегодня, 04:07