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Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

В Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду

Свердловское МЧС предупреждает о непогоде 17 января

16 января 2024, 09:53
Фото: 1MI

В Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду

В Свердловской области предупреждают о приближении непогоды 17 января.

Порывы ветра в регионе будут со скоростью до 17 метров в секунду. Сотрудники МЧС советуют жителям региона быть осторожными, особенно при работе на воздухе при подобной погоде.

Отмечается, что рекомендовано избегать занятия любой деятельностью на открытом воздухе. Кроме того, специалисты советуют, располагаться подальше от построек и деревьев для безопасности.

Ранее сообщалось, что экстремальные холода наступают на Свердловскую область.

Морозы до -29 и ветер придут в Свердловскую область
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#Свердловская область#Погода#Ветер#Предупреждение#Сильный ветер#Екатеринбург#МЧС#Прохладная погода#Камилла Булгакова
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