Свердловское МЧС предупреждает о непогоде 17 января

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Порывы ветра в регионе будут со скоростью до 17 метров в секунду. Сотрудники МЧС советуют жителям региона быть осторожными, особенно при работе на воздухе при подобной погоде.
Отмечается, что рекомендовано избегать занятия любой деятельностью на открытом воздухе. Кроме того, специалисты советуют, располагаться подальше от построек и деревьев для безопасности.
Ранее сообщалось, что экстремальные холода наступают на Свердловскую область.