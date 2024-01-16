Свердловского экс-замминистра, обвиненного в мошенничестве, выпустили из СИЗО

На суде Игорь Дубровин жаловался на курение в его камере. Правозащитник обвиняемого заявила о необходимости отправить мужчину под домашним арестом, подчеркнув, что расследование уже длится год и за это время Дубровин не сбежал, а сотрудничает с органами.