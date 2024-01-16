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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Бывшего свердловского замминистра Игоря Дубровина выпустили из СИЗО

Свердловского экс-замминистра, обвиненного в мошенничестве, выпустили из СИЗО

16 января 2024, 14:48
Фото: Midjourney

Бывшего свердловского замминистра Игоря Дубровина выпустили из СИЗО

Бывший замминистра строительства Свердловской области освобожден из-под стражи по решению суда.

Теперь бывший глава ведомства по строительству региона будет на домашнем аресте. По информации суда, чиновник обязан приходить в суд на допросы по вызову.

На суде Игорь Дубровин жаловался на курение в его камере. Правозащитник обвиняемого заявила о необходимости отправить мужчину под домашним арестом, подчеркнув, что расследование уже длится год и за это время Дубровин не сбежал, а сотрудничает с органами.

Напомним, что его задержали в декабре. Тогда он был уволен из-за потери доверия. Впоследствии он был доставлен в Екатеринбург и помещен в СИЗО. Дубровина обвиняют в особо крупном хищении денег.

Ранее сообщалось, что главный свердловский десантник, обвиняемый в даче взятки, получил награду от Путина.

С фирмы бизнесмена, передавшего взятку свердловскому десантнику, взыскивают 7 млн
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