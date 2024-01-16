Свердловского экс-замминистра, обвиненного в мошенничестве, выпустили из СИЗО

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Теперь бывший глава ведомства по строительству региона будет на домашнем аресте. По информации суда, чиновник обязан приходить в суд на допросы по вызову.
На суде Игорь Дубровин жаловался на курение в его камере. Правозащитник обвиняемого заявила о необходимости отправить мужчину под домашним арестом, подчеркнув, что расследование уже длится год и за это время Дубровин не сбежал, а сотрудничает с органами.
Напомним, что его задержали в декабре. Тогда он был уволен из-за потери доверия. Впоследствии он был доставлен в Екатеринбург и помещен в СИЗО. Дубровина обвиняют в особо крупном хищении денег.
Ранее сообщалось, что главный свердловский десантник, обвиняемый в даче взятки, получил награду от Путина.