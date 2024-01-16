ТОП сфер с заработком более 100 тысяч рублей в Свердловской области

Напомним, что в конце 2023 года самыми высокими зарплатами в уральской столицы были названы заработки ведущих менеджеров и комплектовщиков на складах. Их оклады начинаются от 150 тысяч рублей. Также ранее 170 тысяч рублей предложили топ-менеджерам из Екатеринбурга.