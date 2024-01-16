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Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Названы сферы, в которых свердловчане могут зарабатывать более 100 тысяч

ТОП сфер с заработком более 100 тысяч рублей в Свердловской области

16 января 2024, 11:27
Фото: 1MI

Названы сферы, в которых свердловчане могут зарабатывать более 100 тысяч

Названы сферы, в которых жители Свердловской области могут заработать более 100 тысяч.

В ТОП таких направлений вошли специальности без рабочего опыта (30%), логистика, производство, строительство. Кроме того, достойную оплату предлагают на стажировках. Исследование провели специалисты сервиса «Работа.ру».

Отмечается, что больше всего высокооплачиваемых вакансий доступны для людей без опыта работы. Зачастую это те должности, где оклад зависит от результата работы.

Следом по высокооплачиваемости идет отрасль транспорта и логистики, а также сектор производства и аграрии. Далее расположились строительство и сфера продажи жилья. Каждое 10-е предложение о работе с достойной зарплатой адресовано обучающимся вузов, либо это стажировки, отмечают исследователи.

Напомним, что в конце 2023 года самыми высокими зарплатами в уральской столицы были названы заработки ведущих менеджеров и комплектовщиков на складах. Их оклады начинаются от 150 тысяч рублей. Также ранее 170 тысяч рублей предложили топ-менеджерам из Екатеринбурга.

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