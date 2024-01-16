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Published Сегодня, 18:54

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Updated Сегодня, 18:57

Ущерб от незаконной свалки в Ступино превысил 18 млн рублей

16 января 2024, 18:54
По информации Министерства экологии и природопользования Московской области, Ступинский городской суд принял решение о возмещении ущерба, который был причинен землям в результате незаконного размещения коммунальных отходов в городском округе. Общая сумма ущерба превысила 18 миллионов рублей.

Инспекторы экологического надзора выявили факт незаконного размещения коммунальных отходов на земельном участке, который имеет сельскохозяйственное назначение. Владелицей этой земли является местная жительница уже с 2021 года, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Глава Министерства экологии и природопользования, Тихон Фирсов, подчеркнул, что проведены необходимые исследования и анализ проб отходов. Было выявлено, что площадь незаконного размещения составляет примерно пятьсот квадратных метров, а общий объем мусора достигает двухсот пятидесяти тонн.

Ранее стало известно, что власти Красноярского края и «Норникель» запустили масштабную программу по решению экологических проблем в Норильске.

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