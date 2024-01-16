Ущерб от незаконной свалки в Ступино превысил 18 млн рублей

Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
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Updated Сегодня, 18:57
Инспекторы экологического надзора выявили факт незаконного размещения коммунальных отходов на земельном участке, который имеет сельскохозяйственное назначение. Владелицей этой земли является местная жительница уже с 2021 года, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Глава Министерства экологии и природопользования, Тихон Фирсов, подчеркнул, что проведены необходимые исследования и анализ проб отходов. Было выявлено, что площадь незаконного размещения составляет примерно пятьсот квадратных метров, а общий объем мусора достигает двухсот пятидесяти тонн.
Ранее стало известно, что власти Красноярского края и «Норникель» запустили масштабную программу по решению экологических проблем в Норильске.