Ущерб от незаконной свалки в Ступино превысил 18 млн рублей

По информации Министерства экологии и природопользования Московской области, Ступинский городской суд принял решение о возмещении ущерба, который был причинен землям в результате незаконного размещения коммунальных отходов в городском округе. Общая сумма ущерба превысила 18 миллионов рублей.