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Мигрант-нелегал ударил пожарного по голове на остановке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мигрант-нелегал ударил пожарного по каске. Он заключен под стражу

16 января 2024, 08:17
Фото: 1MI

Мигрант-нелегал ударил пожарного по голове на остановке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на улице Титова (остановка Вторчермет) мигрант ударил представителя МЧС по каске. Все происходило 10 января.

Очевидцы утверждают, что машина с мигрантами сперва врезалась в автомобиль с женщиной-водителем, а затем они стали ей угрожать. Мимо проезжали пожарные, которые спросили, нужна ли помощь.

Далее произошла перепалка, в результате которой мигрант ударил заступившегося за девушку пожарного по каске.

В результате суд заключил иностранца под стражу. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, так как он поднял руку на пожарного при исполнении обязанностей.

Кроме того, известно, что в России мужчина пребывал незаконно. По этому факту возбуждено административное дело.

Подозреваемому 35 лет. Он родом из Азербайджана, сообщает региональный СК.

Ранее сообщалось, что два молодых человека на входе в ТЦ «Гринвич» устроили дебош. Оба мужчины были пьяны.

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#Происшествия#Пожарные#Мигранты#Тюрьма#Дебош#Азербайджан#18+#Екатеринбург#МЧС#Дарья Сорокина
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