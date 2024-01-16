В Екатеринбурге мигрант-нелегал ударил пожарного по каске. Он заключен под стражу

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Очевидцы утверждают, что машина с мигрантами сперва врезалась в автомобиль с женщиной-водителем, а затем они стали ей угрожать. Мимо проезжали пожарные, которые спросили, нужна ли помощь.
Далее произошла перепалка, в результате которой мигрант ударил заступившегося за девушку пожарного по каске.
В результате суд заключил иностранца под стражу. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, так как он поднял руку на пожарного при исполнении обязанностей.
Кроме того, известно, что в России мужчина пребывал незаконно. По этому факту возбуждено административное дело.
Подозреваемому 35 лет. Он родом из Азербайджана, сообщает региональный СК.
Ранее сообщалось, что два молодых человека на входе в ТЦ «Гринвич» устроили дебош. Оба мужчины были пьяны.