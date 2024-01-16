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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

В Екатеринбурге за год в два раза выросла потребность в кадрах

В Екатеринбурге в 2023 году число вакансий увеличилось на 101%

16 января 2024, 13:51
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге за год в два раза выросла потребность в кадрах

В Екатеринбурге за прошедший год увеличилось количество вакансий.

В ушедшем году число предложений по работе выросла в сравнении с предыдущим в два раза.

Как сообщает сервис «Авито Работы», самой востребованной отраслью в стране стала сфера строительства.

В Екатеринбурге также лидирует строительство, затем представляются предложения по работе в сферах производства и сельского хозяйства. Кроме того, большой спрос был также на работников в сфере транспорта и логистики. К слову, два года назад также наблюдался большой спрос в данных отраслях.

Ранее сообщалось, что 75% свердловчан сами решили уйти с работы.

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