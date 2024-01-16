В Екатеринбурге в 2023 году число вакансий увеличилось на 101%

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
В ушедшем году число предложений по работе выросла в сравнении с предыдущим в два раза.
Как сообщает сервис «Авито Работы», самой востребованной отраслью в стране стала сфера строительства.
В Екатеринбурге также лидирует строительство, затем представляются предложения по работе в сферах производства и сельского хозяйства. Кроме того, большой спрос был также на работников в сфере транспорта и логистики. К слову, два года назад также наблюдался большой спрос в данных отраслях.
Ранее сообщалось, что 75% свердловчан сами решили уйти с работы.