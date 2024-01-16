В Екатеринбурге в праздники количество посетителей ресторанов выросло на 10%

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В частности, осенью закрыл свои двери ресторан Neobistro Pushkina, 4. Собственники заведения не объяснили причину закрытия.
Также осенью 2023 года было закрыто также французское кафе «Шоко». Предполагается, что на его месте будет что-то новое.
Еще одним рестораном, который закрылся, стал Grain. Заведение быстро привлекло внимание общественности своими изысканными десертами. Оно даже входило в рейтинг лучших ресторанов России по версии премии WhereToEat. К слову, собственники заведения закрыли и второй свой ресторан Cibo уже в новом году.
Еще одним закрытым рестораном является 1991, который закрылся летом в «Ельцин Центре». На его месте будет кофейня Engels.
Паб James закрылся в последний день прошлого года. На его месте планируется открытие нового ресторана, но пока неизвестно, какая концепция именно будет.
Ресторан Mamma's Big House также завершил работу весной. Владельцы решили обновить концепцию места, и появилось заведение «Мечтатели».
Бар On Bar на Радищева закрылся в марте.
Кофейня Tesla на улице Чернышевского, проработавшая девять лет, закрылась осенью.
Ресторан Seasons в квартале «Екатеринбург Сити» завершил свою работу осенью.
В конце января закрылось азиатское бистро MOST, которое работало с 2021 года.
Тем не менее, это не помешало жителям и гостям города посещать рестораны в новогодние дни. Как сообщает «Ъ-Урал», количество посетителей заведений в праздники выросло на 10%, а средний чек увеличился на 15-17%.
Ранее сообщалось о закрытии ресторана Cibo в Екатеринбурге.