В Екатеринбурге в праздники количество посетителей ресторанов выросло на 10%

Еще одним рестораном, который закрылся, стал Grain. Заведение быстро привлекло внимание общественности своими изысканными десертами. Оно даже входило в рейтинг лучших ресторанов России по версии премии WhereToEat. К слову, собственники заведения закрыли и второй свой ресторан Cibo уже в новом году.