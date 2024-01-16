В Нижнем Тагиле будут судить мужчину за продажу госнаград

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Задержан мужчина был в ходе проведения рейда «Проверочная закупка». Известно, что награды он продавал на привокзальной площади. Он успел продать награды «Ветеран труда», медали «40 лет Победы в ВОВ», медали «Георгий Жуков», медали «50 лет победы в ВОВ», а также нагрудные знаки «Ветеран Труда».
Стражам порядка мужчина рассказал, что награды он нашел у себя в гараже, который он недавно купил. Далее он решил заработать, продав находки по 500 рублей за каждую.
Во время продажи его задержали и отвезли в отделение. Была проведена экспертиза, она показала, что медали настоящие. Об этом сообщали в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.
Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит штраф на сумму до 80 тысяч рублей. Также его могут арестовать на три месяца. В результате мужчину отпустили под подписку о невыезде. Дело отправлено в суд.
Ранее житель Тюмени выставил на продажу медаль, врученную Путиным.