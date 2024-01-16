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Госнаграды продавал в Нижнем Тагиле житель Новоуральска

В Нижнем Тагиле будут судить мужчину за продажу госнаград

16 января 2024, 10:38
Фото: Управление на транспорте МВД России по УрФО

Госнаграды продавал в Нижнем Тагиле житель Новоуральска

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет житель Новоуральска, который продавал госнаграды СССР. 46-летний злоумышленник задержан.

Задержан мужчина был в ходе проведения рейда «Проверочная закупка». Известно, что награды он продавал на привокзальной площади. Он успел продать награды «Ветеран труда», медали «40 лет Победы в ВОВ», медали «Георгий Жуков», медали «50 лет победы в ВОВ», а также нагрудные знаки «Ветеран Труда».

Стражам порядка мужчина рассказал, что награды он нашел у себя в гараже, который он недавно купил. Далее он решил заработать, продав находки по 500 рублей за каждую.

Во время продажи его задержали и отвезли в отделение. Была проведена экспертиза, она показала, что медали настоящие. Об этом сообщали в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит штраф на сумму до 80 тысяч рублей. Также его могут арестовать на три месяца. В результате мужчину отпустили под подписку о невыезде. Дело отправлено в суд.

Ранее житель Тюмени выставил на продажу медаль, врученную Путиным.

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