В Сухом Лугу КАМАЗ не справился с управлением и влетел в легковое авто

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Предварительно установлено, что водитель «КАМАЗ-55102», спускаясь с горы, потерял контроль над прицепом, и в итоге произошло столкновение с машиной «ЗАЗ Вида», двигавшейся навстречу.
Водителем легковой машины была женщина, она получила несколько травм. Ее доставили в больницу.
Известно, что проведено освидетельствование обоих водителей. Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на неблагоприятные дорожные условия на месте происшествия.
Ранее в Свердловской области сотрудники ГИБДД проводят беседы о безопасности детей.