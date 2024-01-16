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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

В Сухом Лугу КАМАЗ врезался в легковой автомобиль

В Сухом Лугу КАМАЗ не справился с управлением и влетел в легковое авто

16 января 2024, 17:05
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Сухом Лугу КАМАЗ врезался в легковой автомобиль

В Сухом Логу сотрудники ГИБДД занимаются выяснением причин аварии, произошедшей вечером 15 января.

Предварительно установлено, что водитель «КАМАЗ-55102», спускаясь с горы, потерял контроль над прицепом, и в итоге произошло столкновение с машиной «ЗАЗ Вида», двигавшейся навстречу.

Водителем легковой машины была женщина, она получила несколько травм. Ее доставили в больницу.

Известно, что проведено освидетельствование обоих водителей. Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на неблагоприятные дорожные условия на месте происшествия.

Ранее в Свердловской области сотрудники ГИБДД проводят беседы о безопасности детей.

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#Происшествия#Транспорт#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#ЧП#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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